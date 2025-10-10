HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Gremios de transportistas también se unirán al paro en rechazo al mandato de José Jerí, exigiendo su expulsión y criticando lo que consideran un pacto corrupto en el Gobierno.

Debido al paro nacional del 15 de octubre, universidades e institutos suspenderán las clases presenciales. Foto: Composición LR
Debido al paro nacional del 15 de octubre, universidades e institutos suspenderán las clases presenciales. Foto: Composición LR

Para el próximo miércoles 15 de octubre se ha previsto llevar a cabo un paro nacional contra el Gobierno de la República. Diversos gremios y sectores convocados por la 'Generación Z' y el Bloque Universitario se sumarán a las movilizaciones masivas que tienen como finalidad denunciar la falta de liderazgo político y la incapacidad del Estado para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana, corrupción e impunidad. Ante este escenario, diversas universidades e instituciones de la capital han anunciado que suspenderán sus clases presenciales a fin de salvaguardar la integridad de sus estudiantes.

La medida se ha tomado luego del reciente atentado contra la agrupación Agua Marina durante un concierto en Chorrillos y de la creciente ola de asesinatos contra los transportistas de diversas empresas en Lima. Por ese motivo, gremios de conductores como la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional y la Alianza Nacional de Transportistas confirmaron que se sumarán a esta causa convocada por los jóvenes.

Universidades e institutos suspenden clases presenciales durante el paro nacional del 15 de octubre

Hasta el momento, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha sido la única casa de estudios que confirmó la suspensión de clases presenciales para este miércoles 15 de octubre debido al paro nacional convocado por los jóvenes de la 'Generación Z' y el Bloque Universitario.

Comunicado de la PUCP. Foto: X

Comunicado de la PUCP. Foto: X

"Consideramos el posible impacto que esta medida pueda tener en la movilidad y seguridad de nuestra comunidad universitaria, la PUCP informa que ese día las actividades académicas presenciales que puedan realizarse a distancia, incluidos exámenes parciales, se desarrollarán de manera remota, a través de clases o evaluaciones virtuales", se lee en la publicación de la casa de estudios. Se espera que en los próximos días más universidades anuncien las medidas que tomarán durante esta nueva jornada de movilizaciones.

Gremios se suman al paro nacional del 15 de octubre tras rechazo a José Jerí

A través de un comunicado oficial, la 'Generación Z' confirmó que este 15 de octubre llevarán a cabo un paro nacional rechazando la proclamación de José Jerí como mandatario. Por ello, exigirán su pronta expulsión a lo que consideran un pacto corrupto. Asimismo, los gremios, entre transporte y estudiantes, que han confirmado su participación hasta el momento, son los siguientes:

  • Asotrani
  • Alianza Nacional de Transportistas
  • Asociación Nacional de Conductores
  • Federación de Estudiantes de la PUCP
  • Bloque Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal
  • Universidad Ruiz de Montoya
  • Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria

