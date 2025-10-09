El Ministerio del Interior emitió un comunicado este jueves 9 de octubre en el que condena enérgicamente el atentado ocurrido durante el concierto de Agua Marina en el distrito de Chorrillos, hecho que dejó cinco heridos y alarma entre los asistentes. Sin embargo, en su pronunciamiento el sector se deslinda de responsabilidad y traslada la culpa a los organizadores del evento.

Según el comunicado difundido en redes oficiales, el Mininter señaló que el concierto "no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior", y que tampoco la Policía Nacional fue informada sobre su realización. "Por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes", indican.

Comunicado del Mininter.

Cabe resaltar que además de los músicos heridos, un ambulante también salió afectado por el ataque. Según los testigos se escucharon aproximadamente 20 disparos. "La gente empezó a correr y tirarse al suelo, nadie entendía qué pasaba”, dijo uno de los asistentes.

Mientras tanto, el Mininter asegura que la Policía Nacional "se encuentra trabajando para dar con los responsables del atentado y proceder a capturarlos". Sin embargo, no asumió ninguna autocrítica ni explicó por qué no existió un control preventivo pese a que el evento era de gran convocatoria y se había anunciado en redes sociales.

Finalmente, el comunicado exhorta a los organizadores de espectáculos públicos a cumplir con los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios.