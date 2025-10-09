Atentado contra Agua Marina: Ministerio del Interior evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto
El Mininter condenó el atentado ocurrido durante el concierto de Agua Marina en Chorrillos, pero deslindó responsabilidades al señalar que el evento no contaba con las garantías ni los permisos de seguridad correspondientes. La cartera encabezada por Carlos Malaver Odias dejó entrever que la Policía no fue alertada del espectáculo.
- Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”
- Ministro Malaver minimiza paro de transportistas, pese a bloqueos y asesinatos de conductores: "Hay presencia policial"
El Ministerio del Interior emitió un comunicado este jueves 9 de octubre en el que condena enérgicamente el atentado ocurrido durante el concierto de Agua Marina en el distrito de Chorrillos, hecho que dejó cinco heridos y alarma entre los asistentes. Sin embargo, en su pronunciamiento el sector se deslinda de responsabilidad y traslada la culpa a los organizadores del evento.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Según el comunicado difundido en redes oficiales, el Mininter señaló que el concierto "no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior", y que tampoco la Policía Nacional fue informada sobre su realización. "Por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes", indican.
TE RECOMENDAMOS
JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Comunicado del Mininter.
PUEDES VER: Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"
Cabe resaltar que además de los músicos heridos, un ambulante también salió afectado por el ataque. Según los testigos se escucharon aproximadamente 20 disparos. "La gente empezó a correr y tirarse al suelo, nadie entendía qué pasaba”, dijo uno de los asistentes.
Mientras tanto, el Mininter asegura que la Policía Nacional "se encuentra trabajando para dar con los responsables del atentado y proceder a capturarlos". Sin embargo, no asumió ninguna autocrítica ni explicó por qué no existió un control preventivo pese a que el evento era de gran convocatoria y se había anunciado en redes sociales.
Finalmente, el comunicado exhorta a los organizadores de espectáculos públicos a cumplir con los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios.
PUEDES VER: Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"