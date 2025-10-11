HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

A pesar de ser trasladado de emergencia a un centro de salud, el juez Víctor Hugo López de la Cruz murió en el camino. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el crimen y busca a los responsables del fallecimiento.

El juez de Paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz fue asesinado por dos sicarios en su despacho en La Libertad, según PNP.
El juez de Paz de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz fue asesinado por dos sicarios en su despacho en La Libertad, según PNP. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Facebook

El juez de Paz del distrito de Chicama, Víctor Hugo López de la Cruz, fue asesinado a balazos dentro de su oficina, ubicada en la provincia de Ascope, en la región La Libertad. Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos armados irrumpieron en el despacho del magistrado, situado en la avenida Progreso, y le dispararon a quemarropa en cuatro ocasiones. Luego del ataque, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta.

El juez fue trasladado de emergencia al Centro de Salud Materno Infantil de Chicama, pero falleció en el camino. La División de Investigación Criminal (Divincri) y la Región Policial La Libertad están a cargo de las diligencias para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

Declaraciones del coronel de la PNP Jhonny Huamán sobre el asesinato del juez Víctor Hugo López de la Cruz

El coronel PNP Jhonny Huamán Mariano lamentó el asesinato y explicó las acciones que se están desarrollando. “Lamentamos lo sucedido con el juez de Paz letrado de Chicama. Ya tenemos diversas líneas de investigación. Una de ellas apunta a que este juez fue ultimado por cumplir la ley, no por desacatarla. Esto estaría relacionado con diversos temas que actualmente son materia de investigación”, precisó el coronel.

El oficial informó que el ataque fue perpetrado por sujetos que ingresaron armados al despacho del magistrado. “De acuerdo con la información inicial, se trató de individuos que utilizaron armas de fuego para acabar con la vida del juez. No se descarta ninguna hipótesis, pero por el momento mantenemos reserva para no entorpecer la investigación”, indicó.

PNP continúa investigando la muerte del juez Víctor Hugo López de la Cruz

Huamán explicó que un equipo especializado en inteligencia e investigación criminal, en coordinación con el Ministerio Público, está a cargo de las pericias y del recojo de evidencias. “Nosotros, como Policía, trabajamos de manera objetiva, con base en indicios, testimonios y evidencias. No nos guiamos por rumores ni por lo que circula en redes sociales. Todo lo que se determine será sustentado técnicamente”, subrayó.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el magistrado había recibido amenazas previas o denuncias formales por amedrentamiento. No obstante, una de las líneas de investigación apunta a posibles conflictos relacionados con el tráfico de terrenos o disputas locales en la zona. El asesinato de Víctor Hugo López de la Cruz ha causado indignación entre los vecinos de Chicama y el sector judicial de La Libertad, que exigen una respuesta inmediata del Estado y mayores garantías para los operadores de justicia.

