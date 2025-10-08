La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechaza "las acusaciones de intento de asesinato" del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. | Composición LR

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado el martes durante una caravana oficial en la provincia andina de Cañar, en medio de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El hecho fue calificado por el Gobierno como un intento de asesinato y un acto de terrorismo, aunque el mandatario resultó ileso y continuó con su agenda oficial.

Esto ocurre en un contexto de alta tensión social por la eliminación del subsidio al diésel, medida que generó movilizaciones en distintas provincias del país. Mientras el Ejecutivo acusa a grupos violentos de intentar desestabilizar al país, la organización indígena sostiene que se trata de una provocación y estrategia para criminalizar la protesta social y justificar la represión.

Conaie pide una investigación imparcial para esclarecer todo

En un comunicado, la organización Conaie rechazó "las acusaciones infundadas de magnicidio o intento de asesinato", y explicó que la caravana presidencial "ingresó en una zona de resistencia y fue apedreada". Según la agrupación, el hecho fue resultado de una provocación del propio Gobierno al ingresar sin coordinación previa en un área donde se desarrollaban protestas pacíficas.

Además, la Conaie pidió la conformación de una investigación independiente e imparcial, con participación de organismos internacionales de derechos humanos, para esclarecer los hechos. El movimiento exigió también la libertad inmediata de los cinco detenidos y dijo que Noboa intenta "usar el miedo para deslegitimar la lucha popular". El líder indígena Yaku Pérez afirmó que los arrestados "fueron confundidos en medio del alboroto" y que "ninguno participaba en la protesta".

La caravana de Noboa fue atacada con piedras y supuestos disparos

De acuerdo con el Gobierno ecuatoriano, la caravana presidencial fue atacada por alrededor de 500 personas con piedras, palos y supuestos disparos de arma de fuego. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, declaró que "hay signos de bala en el carro del presidente", aunque los informes de criminalística aún no lo han confirmado. Noboa resultó ileso y posteriormente participó en un acto en Cuenca, donde aseguró: "No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que trabajemos por el país".

Tras el ataque, al menos cinco personas fueron detenidas, entre ellas un hombre de 60 años y una mujer. La ministra Manzano confirmó que los arrestados serán procesados por terrorismo y tentativa de asesinato, delitos que pueden ser castigados con hasta 30 años de prisión. No obstante, las autoridades también aclararon que "las comunidades ancestrales no están involucradas" y que el hecho podría haber sido perpetrado por "células criminales infiltradas", aunque no se presentaron pruebas concretas sobre esa hipótesis.

Protestas lideradas por la Conaie contra gobierno de Noboa

Las movilizaciones comenzaron el 22 de septiembre en varias provincias del país, tras el anuncio del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel, lo que incrementó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Esta medida afecta principalmente a comunidades indígenas y campesinas, que dependen del transporte rural para su sustento. La Conaie considera que la decisión del Ejecutivo profundiza la pobreza y la desigualdad, mientras Noboa defiende la medida como parte de su plan para reducir el gasto público y fortalecer la economía.

No es la primera vez que la eliminación de subsidios provoca una ola de protestas en Ecuador. Situaciones similares derivaron en movilizaciones masivas en 2019 y 2022, durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente. En ambos casos, la Conaie desempeñó un papel central y logró revertir las medidas.

¿Qué es la Conaie, una organización muy fuerte en Ecuador?

La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) es la mayor organización de pueblos originarios del país y una de las más influyentes de América Latina. Fue fundada en 1986 con el objetivo de defender los derechos colectivos, territoriales, culturales y políticos de las comunidades indígenas ecuatorianas.

Agrupa a más de 15 nacionalidades y pueblos indígenas, incluyendo quichuas de la Sierra y la Amazonía, así como comunidades de la Costa. La Conaie ha sido protagonista de las principales movilizaciones sociales en Ecuador desde los años 90. Su capacidad de convocatoria ha sido tan grande que logró derrocar a tres presidentes: Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005).