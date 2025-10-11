HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hombre sale de banco y delincuente le dispara al no poder robarle objetos de valor: sucedió frente a comisaría en VES

La víctima, Ángel Aníbal Yactayo, fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador con una bala alojada en el tórax. Este hecho ocurrió frente a una comisaría en VES y ha generado preocupación entre los residentes de la zona.

Un delincuente en Villa El Salvador disparó a un hombre que salía de un banco al percatarse de que no llevaba ningún objeto de valor para robarle.
Un delincuente en Villa El Salvador disparó a un hombre que salía de un banco al percatarse de que no llevaba ningún objeto de valor para robarle. | Foto: Composición LR/ YouTube de ATV

Cámaras de seguridad, a plena luz del día, captaron cómo un hombre, que salió de un banco aparentemente sin retirar dinero, fue interceptado por un delincuente armado para robarle. En las imágenes se observa a dos personas a bordo de una moto que lo seguían para luego bajarse y sorprenderlo con el ataque.

Cerca del cruce de César Vallejo en Villa El Salvador (VES), se observa cómo uno de los ladrones se baja de la motocicleta y se dirige hacia la víctima, lanzándose sobre él para luego empujarlo. Ambos empiezan a forcejear sin importar los testigos presentes en la zona. En un momento dado, al ver que el sujeto no llevaba objetos de valor, el delincuente le disparó a quemarropa frente a una comisaría. Posteriormente, se ve cómo el ladrón huye y, desde la moto en la que escapaba, le dispara nuevamente.

PUEDES VER: PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

Víctima es llevada a hospital tras ataque de delincuentes en VES

La víctima, identificada como Ángel Aníbal Yactayo, fue trasladada al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde se descubrió que tenía una bala alojada en el tórax. Residentes de la zona declararon al programa ATV que no hay garantías para la seguridad ciudadana y que los delincuentes no temen ser detenidos.

Este caso ocurre en el contexto de las extorsiones que afectan a las empresas de transporte y el creciente caos delincuencial que atraviesa el país.

PUEDES VER: Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

