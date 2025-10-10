Gobierno de Dina Boluarte deja el poder con más de 5 mil homicidios

Matan a tres jóvenes en San Martin de Porres. Uno tenía 18 años y los otros dos eran hermanos gemelos, menores de edad. Ocurrió el miércoles 8 de octubre. Seguramente no anticipaba lo que pasaría después: los reclamos de la ciudadanía, harta de la inseguridad, y finalmente la caída de un poder político. Pero ¿por qué? ¿Qué permitió esa posibilidad de quiebre?

Los últimos seis gobiernos dejaron 12.039 homicidios, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

Pocas cosas logran menguar la desolación que provoca perder a un familiar o un amigo en un crimen. Pero ver al culpable tras las rejas suele ser, al menos, un consuelo. Cualquier cosa parece ser mejor que la impunidad.

Sin embargo, la falta de respuestas ante este tipo de tragedias se reproduce con una frecuencia constante. Y este año no fue la excepción: homicidios de gran impacto no encontraron resolución alguna.

Para encontrar una referencia estadística hay que retroceder a los años que corresponden las últimas cifras oficiales. Entonces hubo de los 12.039 homicidios dolosos en todo el país registrados desde el 2017.

En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, del 1 de enero del 2017 al 23 de marzo del2018 se registraron 840 homicidios, con un promedio diario de 1.88.

El ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que, de acuerdo al Sinadef, en el régimen de Martín Vizcarra, del 23 de marzo del2018 al9 de noviembre del2020 hubo 2.752 homicidios, son un promedio de 2.86

Asimismo, en el de Manuel Merino del 10 de noviembre del 2020 al 15 de noviembre 2020 hubo 26 homicidios (2.67).

Entre tanto, en el período d Francisco Sagasti, del 17 de noviembre del 2020 al 28 de julio del 2021 hubo 914 homicidios (3.61).

Durante el gobierno de Pedro Castillo, del 20 de julio del 2021 al 7 de diciembre del 2022 hubo 2093 homicidios (4.22).

Finalmente, en el turno de Dina Boluarte, del 7 de diciembre del 2022 al 9 de octubre del 2025 hubo 5424 homicidios (5.23).

“Extraoficialmente, de acuerdo a los registros del Sinadef, en el gobierno de Dina Boluarte se han registrado 5.424 homicidios, siendo el mayor registro históricamente y con mayor promedio que cualquier anterior gobierno desde el 2017”, afirma Carbajal.

Una de las claves que impiden que una investigación llegue a buen final son los errores periciales en la escena del crimen. Según especialistas, un gran porcentaje de los casos impunes registran negligencias de los peritos.

En busca de una explicación, un forense de Instituto de Medicina Legal aseguró a La República: “En nuestro país no hay investigación criminal. Para realizar esta actividad multidisciplinaria debería existir en los gobernantes la voluntad política de crear sólidos equipos en todo el país, pero no la hay”.

Un fiscal señaló que los esclarecimientos se dificultan por la cantidad de trabajo.

Se calcula que apenas entre un 20 y un 30 % de los homicidios investigados alcanzan a resolverse. “Por la zona y las condiciones de trabajo, en muchos casos, es un porcentaje aceptable. De todas maneras, esto no expresa la efectividad en las investigaciones, sino las características de los asesinatos que suele haber en una determinada área”, señaló nuestro vocero.