Cinco crímenes en las últimas 24 horas

La violencia en el Perú no da tregua, en las últimas 24 horas se han registrado cinco crímenes. Los hechos sangrientos ocurrieron en Lima, Áncash, Ica y Loreto.

En lo que va del año, según el reporte diario y oficial de La República se han reportado 5.428 homicidios en el gobierno de Dina Boluarte.

Dos hombres fueron ultimados en Lima

La madrugada del 9 de octubre, dos hombres fueron ultimados a sangre fría en la intersección de la avenida Pacasmayo con Izaguirre, en el limite entre el distrito de San Martín de Porres y la zona del Callao.

Al lugar de los hechos se constituyeron los miembros de la Policía Nacional y serenos para realizar las diligencias correspondientes y acordonar el área donde yacían los cuerpos de las víctimas, aun no identificadas.

Cantante fallece tras recibir varios disparos en Áncash

Elvis Junior Reyes Flores, cantante de música tropical, falleció luego de recibir aproximadamente siete disparos por dos desconocidos tras salir de una presentación en una vivienda ubicada en la urbanización Nery, en el distrito y provincia de Huarmey, en la región de Áncash.

Según información policial, dos sujetos desconocidos llegaron en una motolineal y sorprendieron al artista cuando caminaba tras salir del inmueble y le dispararon a quemarropa, para dejarlo tendido en la vía y, luego, huir con rumbo desconocido.

Cabe recordar que, en los últimos meses, el sector de la música se ha convertido el blanco de la delincuencia. Bandas criminales exigen fuertes sumas de dinero a las agrupaciones para no atentar durante sus presentaciones; tal es el caso de Agua Marina, que se presentó en el distrito de Chorrillos, y desconocidos dispararon durante su actuación, hiriendo a cuatro miembros del grupo.

Sicarios matan a mototaxista en Ica

Un joven mototaxista de 26 años fue asesinado por dos sicarios que le dispararon a sangre fría cuando se encontraba en su unidad en el centro poblado San Miguel, en la provincia de Pisco, región de Ica.

El crimen ocurrió a plena luz día día, la mañana del miércoles 8 de octubre, y la víctima fue identificada como Denilson Yair Vásquez Lobatón.

Tras un operativo, los efectivos de la Policía Nacional lograron detener a uno de los implicados en el delito.

Empresario de pizzas pierde la vida tras ser atacado a balazos en Loreto

Un empresario dedicado a la venta de pizzas murió la tarde del miércoles 8 de octubre, tras haber estado internado en una clínica de la ciudad de Loreto, luchando por su vida luego de recibir varios disparos dentro de su local por parte de dos desconocidos.

La víctima fue identificada como William Flores Cárdenas, de 41 años. Según informaron las autoridades, el hecho criminal ocurrió el pasado lunes en la pizzería Redentore, ubicada en Iquitos. Allí dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar; uno de ellos descendió y disparó varias veces contra el propietario, dejándolo herido.