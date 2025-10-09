HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

RMP critica reacción de PNP con chofer de bus: "En eso está muy comprometida la policía, en defender el pasaje de la señorita Judith Cuba"

En su programa de YouTube, Rosa María Palacios ironizó sobre la efectividad policial y cuestionó directamente el caso de la agente PNP que ordenó la detención de un conductor.

Rosa María Palacios criticó a la PNP durante el programa 'Sin Guion' por las declaraciones de Dina Boluarte sobre la ola de crímenes en Perú y la necesidad de denunciar amenazas.
Rosa María Palacios criticó a la PNP durante el programa 'Sin Guion' por las declaraciones de Dina Boluarte sobre la ola de crímenes en Perú y la necesidad de denunciar amenazas. | Omar Neyra | composición LR

Este jueves 9 de octubre, durante la transmisión por el canal de YouTube de La República del programa Sin Guion, Rosa María Palacios criticó a la Policía Nacional del Perú (PNP), a propósito de las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre la ola de crímenes que enfrentan los ciudadanos peruanos. Hace tres días, durante el paro de transportistas, la mandataria indicó que las víctimas deberían hacer caso omiso a las amenazas de los delincuentes y solo denunciar los casos. "No los abran, porque ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la PNP, ellos harán la investigación'', manifestó Boluarte.

Ante ello, la periodista comentó con ironía: ''A la policía, ¿en serio? ¿Hay que llamar a la policía? ¿Saben a qué se dedica la policía?''. Ella mostró la portada de este 9 de octubre de La República, con el titular 'Quieren enviar a la cárcel a chofer que cobró 2 soles de pasaje a suboficial PNP', y señaló: ''A esto se dedica la policía'', refiriéndose al caso donde la mujer policía Judith Cuba, quien iba vestida de civil, llamó a otros ocho efectivos para intervenir al chofer José Villafuerte, luego de que este le pidiera que se identifique o que pague su pasaje de bus de S/. 2.

''Por dos soles te vas preso''

Rosa María atrajo atención al hecho de que Cuba casi hizo que el conductor choque el bus, debido a la ira con la cual reaccionó por el incidente, y que incluso lo amenazó diciéndole que sería detenido en Caquetá. Como se sabe, sí permaneció custodiado 28 horas, y ahora enfrenta cargos por incumplimiento de ley, desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, el abogado de la policía indicó que habrá sentencia condenatoria para el chofer. ''Por dos soles te vas preso'', indicó Palacios, indignada.

''En eso está muy comprometida la policía, en defender el pasaje de la señorita Judith Cuba'', manifestó la periodista, y trajo luces a los antecedentes de Cuba, que incluyen agresión a una mujer embarazada y abuso de autoridad.

''No es ni racismo ni machismo''

De ese modo, Rosa María también fue tajante con el primer ministro, Eduardo Arana, quien victimizó a la presidenta Boluarte tras sus desatinadas afirmaciones, y que denunció que, supuestamente, su origen andino y su condición de mujer son la razón detrás de las críticas a su gestión. ''No es ni racismo ni machismo, señor Presidente del Consejo de Ministros'', dijo, y agregó: ''Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno actúe de acuerdo a ley. Nada más, y de acuerdo a ley, tiene que reprimir el delito''.

