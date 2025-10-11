Menor desaparecido en Carabayllo es hallado en La Victoria tras presunta llamada extorsiva a su familia

El pequeño Liam Eduardo Zamora, reportado como desaparecido en Carabayllo, fue encontrado el sábado 11 de octubre en el distrito de La Victoria. Su madre lo había ayudado a abordar un bus de transporte público en el mercado La Cumbre para regresar a casa, pero horas después perdió todo contacto con él. Durante la búsqueda, la familia recibió una llamada de presuntos extorsionadores que exigían S/20.000 y amenazaron con enviarlo a Ecuador.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, un comerciante encontró al menor caminando por la intersección de las avenidas Cangallo y Humboldt, en La Victoria. Al reconocerlo por los anuncios de búsqueda, el vendedor llamó al número de contacto y ayudó a coordinar el reencuentro con su madre.

PNP descarta secuestro en caso de menor hallado en distrito de La Victoria. Foto: Marco Cotrina/LR

PNP descarta secuestro de menor desaparecido en Carabayllo

De acuerdo con las declaraciones del menor a la Policía Nacional del Perú (PNP), se habría quedado dormido en el bus y despertó en el distrito de Santa Anita, sin saber cómo regresar a casa. Pasó la noche en un parque hasta que fue hallado. En esa línea, la PNP descartó que se trate de un secuestro y señaló que las llamadas extorsivas provinieron de delincuentes que intentaron aprovecharse de la situación.

El niño fue trasladado junto a su madre y otros familiares a la comisaría El Progreso, en Carabayllo, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

Madre del menor recibió llamada extorsiva que exigía S/20.000

Durante la búsqueda del pequeño Liam, su madre recibió una llamada de presuntos extorsionadores que aseguraban tener al niño y exigían S/20.000 por su entrega. “Escúcheme, mi señora, le voy a ser claro. ¿Usted con cuánto cuenta para apoyarnos y yo se lo entrego? Pero no me llore ni nada. Sea clara”, se escucha en un audio difundido. Incluso amenazaron con llevarlo a Ecuador, aunque nunca presentaron pruebas y cesaron la comunicación tras el primer contacto. La Policía indicó que se trató de delincuentes que intentaron aprovecharse de la situación, y que no existió un secuestro real.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.