HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales para Ciencias de la Salud
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales para Ciencias de la Salud     Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales para Ciencias de la Salud     Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales para Ciencias de la Salud     
Sociedad

Menor desaparecido en Carabayllo es hallado en La Victoria tras presunta llamada extorsiva a su familia

Durante las horas de angustia, la familia recibió una llamada de extorsionadores que pedían S/20.000, amenazando con enviar al menor a Ecuador, pero fue encontrado en La Victoria. La Policía descarta un secuestro.

Madre de Liam reporta extorsión tras su desaparición en mercado La Cumbre
Madre de Liam reporta extorsión tras su desaparición en mercado La Cumbre | Foto: Marco Cotrina/LR

El pequeño Liam Eduardo Zamora, reportado como desaparecido en Carabayllo, fue encontrado el sábado 11 de octubre en el distrito de La Victoria. Su madre lo había ayudado a abordar un bus de transporte público en el mercado La Cumbre para regresar a casa, pero horas después perdió todo contacto con él. Durante la búsqueda, la familia recibió una llamada de presuntos extorsionadores que exigían S/20.000 y amenazaron con enviarlo a Ecuador.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, un comerciante encontró al menor caminando por la intersección de las avenidas Cangallo y Humboldt, en La Victoria. Al reconocerlo por los anuncios de búsqueda, el vendedor llamó al número de contacto y ayudó a coordinar el reencuentro con su madre.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PNP descarta secuestro en caso de menor hallado en distrito de La Victoria. Foto: Marco Cotrina/LR

PNP descarta secuestro en caso de menor hallado en distrito de La Victoria. Foto: Marco Cotrina/LR

PNP descarta secuestro de menor desaparecido en Carabayllo

De acuerdo con las declaraciones del menor a la Policía Nacional del Perú (PNP), se habría quedado dormido en el bus y despertó en el distrito de Santa Anita, sin saber cómo regresar a casa. Pasó la noche en un parque hasta que fue hallado. En esa línea, la PNP descartó que se trate de un secuestro y señaló que las llamadas extorsivas provinieron de delincuentes que intentaron aprovecharse de la situación.

El niño fue trasladado junto a su madre y otros familiares a la comisaría El Progreso, en Carabayllo, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

Madre del menor recibió llamada extorsiva que exigía S/20.000

Durante la búsqueda del pequeño Liam, su madre recibió una llamada de presuntos extorsionadores que aseguraban tener al niño y exigían S/20.000 por su entrega. “Escúcheme, mi señora, le voy a ser claro. ¿Usted con cuánto cuenta para apoyarnos y yo se lo entrego? Pero no me llore ni nada. Sea clara”, se escucha en un audio difundido. Incluso amenazaron con llevarlo a Ecuador, aunque nunca presentaron pruebas y cesaron la comunicación tras el primer contacto. La Policía indicó que se trató de delincuentes que intentaron aprovecharse de la situación, y que no existió un secuestro real.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

Notas relacionadas
Dos promociones de colegio en Carabayllo ingresan a San Marcos 2026: primer puesto logra más de 1.400 puntos

Dos promociones de colegio en Carabayllo ingresan a San Marcos 2026: primer puesto logra más de 1.400 puntos

LEER MÁS
Policías y transportistas se enfrentan ante bloqueo de Av. Túpac Amaru en Carabayllo durante el paro del 6 de octubre

Policías y transportistas se enfrentan ante bloqueo de Av. Túpac Amaru en Carabayllo durante el paro del 6 de octubre

LEER MÁS
Mujer denuncia agresión policial en Carabayllo tras enfrentamiento durante paro de transportistas: "Vino de la nada a golpearme"

Mujer denuncia agresión policial en Carabayllo tras enfrentamiento durante paro de transportistas: "Vino de la nada a golpearme"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

LEER MÁS
Hombre sale de banco y delincuente le dispara al no poder robarle objetos de valor: sucedió frente a comisaría en VES

Hombre sale de banco y delincuente le dispara al no poder robarle objetos de valor: sucedió frente a comisaría en VES

LEER MÁS
Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Menor de 10 años desaparece en Carabayllo y extorsionadores llaman a familia para exigir S/20.000 por su paradero

Menor de 10 años desaparece en Carabayllo y extorsionadores llaman a familia para exigir S/20.000 por su paradero

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025