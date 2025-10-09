Uno de los sobrevivientes del atentado ocurrido durante el concierto de Agua Marina en el distrito de Chorrillos reveló detalles inéditos del momento en que se desató la balacera que dejó varios heridos, entre ellos integrantes y trabajadores de la reconocida orquesta de cumbia. El hombre, quien trabajaba vendiendo bebidas alcohólicas, contó que la noche se tornó caótica en cuestión de segundos, cuando una ráfaga de disparos interrumpió el espectáculo y sembró el pánico entre los asistentes.

“Justo yo estaba trabajando y la verdad fue una ráfaga de disparos que en ese momento la gente comenzó a tirarse al piso. En un momento sentí que una bala me rozó la espalda y me quedé desconcertado. Mis compañeros me auxiliaron y me llevaron al hospital Casimiro Ulloa, y como a las siete de la mañana recién me dieron de alta. Ahora estoy en recuperación”, relató el testigo.

Testigo relata el momento del ataque durante concierto de Agua Marina

Según su testimonio, los disparos se produjeron desde la parte posterior del recinto, donde los asistentes disfrutaban del concierto en una zona conocida por reunir a centenares de seguidores del grupo. “Yo estaba en la zona VIP. Durante los disparos busqué refugiarme nomás. Para mí fue una experiencia fuerte y sentí una quemazón; luego mis compañeros dijeron que me rozó la bala. Escuché gritos de las personas. No hay confianza ni motivación para trabajar así, luego de lo que me sucedió y menos en lugares como esos”, expresó.

El ataque, que se produjo la noche del miércoles 8 de octubre, ha generado conmoción en el gremio músical. Las primeras investigaciones policiales revelaron el hallazgo de 27 casquillos de bala de calibre 9 milímetros, presuntamente disparados desde la avenida Confraternidad, detrás del escenario principal.

Investigación en marcha

Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para identificar a los responsables del atentado. Mientras tanto, los músicos y trabajadores afectados permanecen bajo observación médica y psicológica. Además, los médicos aseguran que se encuentran fuera de peligro.

