Sociedad

Sector de transportistas evalúa convocar un paro nacional tras no ser recibidos en el Congreso

Representantes de diversas agrupaciones de transportistas criticaron la descoordinación que les impidió ingresar a Palacio de Gobierno. Si no se logra una solución, planean un paro nacional.

Transportistas advierten un paro nacional luego de no ser recibidos en el Palacio Legislativo. Foto: Composición LR
Transportistas advierten un paro nacional luego de no ser recibidos en el Palacio Legislativo. Foto: Composición LR

División y falta de coordinación. Un sector del gremio de transportistas se apersonó al Palacio de Gobierno durante la mañana del jueves 9 de octubre para evaluar las acciones que se implementarán para frenar la ola de extorsiones y asesinatos contra conductores de distintas empresas de Lima. Sin embargo, denunciaron que no los dejaron ingresar debido a una descoordinación entre las autoridades. Por tal motivo, los dirigentes advirtieron en llevar a cabo un paro nacional si se les niega una mesa de trabajo.

Miguel Palomino, Héctor Vargas y Walter Carrera, representantes de Asociación Nacional de Conductores, Coordinación de Transporte Urbano y Asotrani, respectivamente, mostraron su indignación al no poder ingresar a una reunión que ya había sido acordada previamente y que tendría lugar en el Congreso. Incluso, el oficio precisa que la cita empezaría a las 8:00 a. m. en la Sala Miguel Grau Seminario.

Horas más tarde, alrededor de la 1 p. m., Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, dio a conocer los cinco acuerdos que se tomaron tras la reunión con otro sector de transportistas, en donde no todos los representantes estuvieron presentes, incluyendo los que acudieron al Congreso para la cita pactada.

Invitación dirigida a los representantes de transportistas. Foto: Difusión

Invitación dirigida a los representantes de transportistas. Foto: Difusión

"Si no hay una solución concreta, nos vamos a un paro nacional"

En medio de los reclamos, los representantes del gremio de transportistas advirtieron que si no hay una solución concreta para este jueves 9 de octubre, se reunirán con todos los sectores para coordinar un próximo paro nacional. Luego de 3 horas de espera, los representantes no fueron recibidos en la Presidencia del Consejo de Ministros para abordar la problemática de extorsiones y sicariato.

Pese a este amargo momento, Héctor Vargas precisó para La República que actuarán de manera articulada. "Toda medida debe ser conversada (...) No podemos reaccionar con el hígado", sostuvo. Estas declaraciones fueron respaldadas por Miguel Palomino, quien afirmó que este sábado 11 de octubre se llevarán a cabo las coordinaciones necesarias para ejecutar una medida de fuerza acompañada de los diversos gremios. "Haremos un paro coordinado. Me comprometo a tomar una decisión drástica porque no se ha instalado una mesa de trabajo permanente con los que deben estar", puntualizó Palomino.

Responsabilizan al Presidente del Congreso, José Jerí

Héctor Vargas aseguró que no fueron recibidos debido a una falta de coordinación por parte de las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros. "Hay una responsabilidad del presidente del Congreso porque nosotros hemos tenido una invitación por parte de él", precisó indignado.

Del mismo modo, Miguel Palomino asegura que las autoridades del Congreso no atienden sus pedidos por mayor seguridad y que estos tendrían otras prioridades. "No están luchando en defensa de la vida, ellos tienen otros intereses", precisó. Los gremios comparten esta posición, ya que aseguraron que solo fueron recibidos gremios de corredores, pero no las empresas a las que ellos representan. "Algo se está tramando, tomaremos medidas porque se están viendo intereses particulares", agregó Vargas.

Aseguran que Martín Ojeda no los representa

En tanto, luego de las reuniones entre Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, y la Presidencia del Consejo de Ministros, los gremios de transporte representados por Héctor Vargas, Walter Carrera y Miguel Palomino, aseguraron que Ojeda no los representa.

Luego de ser rechazados en el Palacio de Gobierno, los representantes de transportistas se dirigieron hacia el Congreso de la República para continuar con el diálogo y su lucha contra la extorsión. De acuerdo con los dirigentes, llevaron propuestas de ley orientadas a combatir la extorsión y el sicariato a fin de frenar con las olas de asesinatos.

Pese a que aún no hay un acuerdo oficial sobre un próximo paro nacional, los gremios no lo han descartado, pues este sábado 11 de octubre se tomará una decisión para llevar a cabo una movilización hombre-máquina, tal como lo visto el pasado lunes 6 de octubre.

