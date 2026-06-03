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Mujer vive hace 15 años en Comas, pero le asignaron un local de votación en Áncash: “No conozco esa región”

Hilda Casas afirma que siempre votó en este distrito limeño, pero que ahora le han asignado un local a más de 400 kilómetros de Lima. La ONPE informó que ya la contactó para verificar su caso y brindarle asistencia.

Mujer vive en Comas, pero le asignaron local de votación en Áncash
Mujer vive en Comas, pero le asignaron local de votación en Áncash | Composición LR / Captura ATV
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Hilda Rosa Casas Anchiraico, quien vive desde hace 15 años en el distrito limeño de Comas y afirma que siempre ha votado en esta jurisdicción, denuncia que le asignaron inexplicablemente un local de votación en la región Áncash para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se realizará el domingo 7 de junio.

De acuerdo con la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la mujer tendría que trasladarse hasta el distrito de San Pedro de Chana, en la provincia de Huari, para ejercer su derecho al sufragio. Sin embargo, afirma que esto le resulta imposible debido a sus escasos recursos y a que ni siquiera conoce el departamento que le asignaron, ya que nunca tuvo vínculo alguno con ese territorio.

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“No conozco esa región”

Según contó al programa 'Ocurre Ahora' de ATV Noticias, nació en Junín, pero, tras llegar a Lima hace 15 años, siempre votó en Comas. Además, en abril pasado actualizó su domicilio en este distrito. Pese a ello, la ONPE le asignó un local de votación en Áncash, una región ubicada a más de 400 kilómetros de la capital, hecho al que no le encuentra sentido.

“Yo no vivo en Áncash, no pertenezco a esa región y no conozco. Cómo voy a viajar allá si apenas gano para trabajar”, indicó. La afectada también afirmó haber elegido un local de votación cerca de su vivienda en Comas para las elecciones del 7 de junio. Por ello, se apersonó a la comisaría La Pascana para dejar constancia de lo ocurrido y evitar pagar una multa de S/110 por no ir a votar.

ONPE se pronuncia sobre el caso

A través de un pronunciamiento, la ONPE recordó que los locales de votación se asignan con base en el padrón electoral que elabora el Reniec y aprueba el JNE. Asimismo, precisó que, en el caso de Hilda Casas, actualizó la dirección de su DNI en abril último, fecha posterior al cierre del padrón electoral, efectuado el 14 de octubre de 2025. No obstante, la entidad afirmó que está en contacto con la ciudadana para verificar la situación y brindarle toda la asistencia necesaria.

Según ATV Noticias, este no sería un hecho aislado. El ciudadano Juan Carlos López tiene un problema similar porque, pese a que vive en Pichari, en la región Cusco, le asignaron como local de votación la I. E. 86367 José Carlos Mariátegui, en el distrito de Ponto, provincia de Huari, Áncash. “Nunca me ha pasado esto”, señaló.

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