Femicidio de Agostina Vera expone dato crítico en Argentina: 76% de las víctimas no superan los 15 años

Expertos denuncian que el 34 % de los agresores son familiares, evidenciando el riesgo en entornos protegidos. Foto: AFP.

Expertos denuncian que el 34 % de los agresores son familiares, evidenciando el riesgo en entornos protegidos. Foto: AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El femicidio de Agostina Vera, una adolescente de 14 años asesinada recientemente en la provincia de Córdoba, volvió a poner en evidencia una alarmante realidad de violencia de género en Argentina: el 76% de las víctimas de femicidio menores de edad tenía menos de 15 años, según el último informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

Agostina fue encontrada sin vida tras días de búsqueda. Fue víctima de un crimen que conmocionó a Argentina. El principal acusado, Claudio Barrelier, fue imputado y permanece detenido mientras avanza la investigación.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

Femicidio: un patrón alarmante

El relevamiento del observatorio reveló que, de todas las víctimas de femicidio menores de 17 años, más de tres de cada cuatro no superaban los 15. Entre ellas, 30% tenía entre 0 y 5 años, 19% entre 6 y 10 años y 27% entre 11 y 15 años.

Además, en más del 34% de los casos el agresor formaba parte del entorno familiar, lo que evidencia que estos crímenes muchas veces ocurren en espacios que deberían brindar protección y reducen las posibilidades de denuncia o auxilio efectivo por parte del Estado.

Desde 2015, cuando el movimiento Ni Una Menos irrumpió en Argentina tras el femicidio de Chiara Páez, los femicidios siguen siendo una constante: un informe del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano reporta que en los últimos 11 años se produjeron más de 3.400 muertes por violencia de género, lo que equivale a un femicidio cada 30 horas.

Caso de Agostina Vera

El caso se convirtió en uno de los hechos policiales más conmocionantes de los últimos días en Argentina, luego de que la adolescente de 14 años, desaparecida desde el 23 de mayo en Córdoba, fue hallada sin vida en un descampado de esa ciudad.

Su cuerpo fue encontrado. Las pericias iniciales de la autopsia determinaron que la joven murió por asfixia mecánica y constataron indicios de abuso sexual, según fuentes judiciales y los informes preliminares.

La fiscalía de Córdoba imputó por femicidio a Claudio Barrelier, de 33 años, quien fue señalado como la última persona que mantuvo contacto con Agostina antes de su desaparición y permanece detenido por este caso. Las autoridades judiciales siguen reuniendo pruebas clave, como análisis de cámaras de seguridad, testimonios y evidencia digital de teléfonos celulares.