HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Femicidio de Agostina Vera expone dato crítico en Argentina: 76% de las víctimas no superan los 15 años

Desde 2015, el movimiento Ni Una Menos denunció más de 3.400 femicidios en Argentina. Claudio Barrelier, principal acusado del crimen de Agostina, está detenido mientras avanza la investigación.

Expertos denuncian que el 34 % de los agresores son familiares, evidenciando el riesgo en entornos protegidos. Foto: AFP.
Expertos denuncian que el 34 % de los agresores son familiares, evidenciando el riesgo en entornos protegidos. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El femicidio de Agostina Vera, una adolescente de 14 años asesinada recientemente en la provincia de Córdoba, volvió a poner en evidencia una alarmante realidad de violencia de género en Argentina: el 76% de las víctimas de femicidio menores de edad tenía menos de 15 años, según el último informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

Agostina fue encontrada sin vida tras días de búsqueda. Fue víctima de un crimen que conmocionó a Argentina. El principal acusado, Claudio Barrelier, fue imputado y permanece detenido mientras avanza la investigación.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

lr.pe

Femicidio: un patrón alarmante

El relevamiento del observatorio reveló que, de todas las víctimas de femicidio menores de 17 años, más de tres de cada cuatro no superaban los 15. Entre ellas, 30% tenía entre 0 y 5 años, 19% entre 6 y 10 años y 27% entre 11 y 15 años.

Además, en más del 34% de los casos el agresor formaba parte del entorno familiar, lo que evidencia que estos crímenes muchas veces ocurren en espacios que deberían brindar protección y reducen las posibilidades de denuncia o auxilio efectivo por parte del Estado.

Desde 2015, cuando el movimiento Ni Una Menos irrumpió en Argentina tras el femicidio de Chiara Páez, los femicidios siguen siendo una constante: un informe del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano reporta que en los últimos 11 años se produjeron más de 3.400 muertes por violencia de género, lo que equivale a un femicidio cada 30 horas.

Caso de Agostina Vera

El caso se convirtió en uno de los hechos policiales más conmocionantes de los últimos días en Argentina, luego de que la adolescente de 14 años, desaparecida desde el 23 de mayo en Córdoba, fue hallada sin vida en un descampado de esa ciudad.

Su cuerpo fue encontrado. Las pericias iniciales de la autopsia determinaron que la joven murió por asfixia mecánica y constataron indicios de abuso sexual, según fuentes judiciales y los informes preliminares.

La fiscalía de Córdoba imputó por femicidio a Claudio Barrelier, de 33 años, quien fue señalado como la última persona que mantuvo contacto con Agostina antes de su desaparición y permanece detenido por este caso. Las autoridades judiciales siguen reuniendo pruebas clave, como análisis de cámaras de seguridad, testimonios y evidencia digital de teléfonos celulares.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
China refuerza su influencia en América Latina al liderar las compras de carne de un país de la región por más de US$120 millones

China refuerza su influencia en América Latina al liderar las compras de carne de un país de la región por más de US$120 millones

LEER MÁS
Los pilares del modelo argentino que se desmoronan bajo el ajuste de Milei

Los pilares del modelo argentino que se desmoronan bajo el ajuste de Milei

LEER MÁS
Javier Milei criticó las marchas masivas en Argentina contra el freno a la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei criticó las marchas masivas en Argentina contra el freno a la Ley de Financiamiento Universitario

LEER MÁS
Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

LEER MÁS
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

LEER MÁS
Medios locales confirman que Irán suspendió la negociación de paz con Estados Unidos ante la continuidad de ataques

Medios locales confirman que Irán suspendió la negociación de paz con Estados Unidos ante la continuidad de ataques

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

LEER MÁS
Rodrigo Paz recibe las renuncias de dos ministros en plenas protestas en Bolivia que piden su dimisión

Rodrigo Paz recibe las renuncias de dos ministros en plenas protestas en Bolivia que piden su dimisión

LEER MÁS
México presenta su primer auto eléctrico que se carga con el sol: pueden entrar hasta cinco pasajeros y cuesta menos de US$6.000

México presenta su primer auto eléctrico que se carga con el sol: pueden entrar hasta cinco pasajeros y cuesta menos de US$6.000

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025