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Elecciones 2026: Unión Europea despliega 50 observadores para supervisar la segunda vuelta

La misión electoral europea informó que sus observadores se distribuirán en distintas regiones del país para supervisar la jornada del 7 de junio. Además, destacó los esfuerzos realizados por los organismos electorales para fortalecer la transparencia del proceso.

La misión electoral europea permanecerá en el Perú hasta finales de junio para monitorear todas las etapas del proceso electoral. Foto: Melissa Landa / LR
La misión electoral europea permanecerá en el Perú hasta finales de junio para monitorear todas las etapas del proceso electoral. Foto: Melissa Landa / LR
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Las Elecciones 2026 contarán con una mayor presencia de observación internacional durante la segunda vuelta. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegó 50 observadores de corto plazo que se sumarán al equipo de especialistas y observadores de largo plazo que ya realizan seguimiento al proceso en todo el país.

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Alexander Grey, jefe adjunto de la misión, informó que estos observadores se distribuirán en diversas regiones para supervisar el desarrollo de la jornada electoral. Precisó que la metodología de trabajo será la misma que se aplicó durante la primera vuelta, con el objetivo de evaluar cada etapa del proceso bajo estándares internacionales.

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El representante europeo recordó que la misión llegó al Perú a finales de febrero y permanecerá hasta finales de junio. Durante ese periodo, los especialistas observan distintos aspectos de las Elecciones 2026, desde la elaboración del padrón electoral hasta la proclamación de los resultados oficiales por parte de las autoridades competentes.

Grey también señaló que la misión mantiene reuniones con los partidos y candidatos que participan en la segunda vuelta. Según explicó, los observadores han sostenido encuentros con equipos técnicos para conocer sus propuestas y tienen programadas reuniones directas con ambos aspirantes a la Presidencia de la República.

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Unión Europea seguirá cada etapa del proceso electoral

La misión europea indicó que su trabajo no se limita al día de la votación. Los observadores analizan el desarrollo de la campaña, el comportamiento de las instituciones electorales y el cumplimiento de las normas que regulan el proceso.

"Nosotros como misión llegamos al país a finales de febrero y vamos a mantenernos hasta finales de junio para observar cada etapa del proceso electoral", explicó Grey durante la presentación de los observadores de corto plazo.

El representante precisó que el monitoreo incluye la revisión del padrón electoral, la campaña presidencial, la jornada de sufragio, el conteo de votos y la posterior adjudicación y proclamación de resultados.

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Misión europea destaca esfuerzos de transparencia de los organismos electorales

Durante su intervención, Grey resaltó las acciones adoptadas por las autoridades electorales para reforzar la confianza ciudadana antes de la votación definitiva.

El jefe adjunto de la misión afirmó que los organismos electorales han incrementado sus acciones de comunicación pública. Destacó la difusión constante de información a través de redes sociales y la realización de conferencias de prensa para informar sobre los avances del proceso.

"Hemos notado que los organismos electorales han redoblado sus esfuerzos para esta segunda vuelta y han redoblado sus esfuerzos en cuanto a la transparencia con una mejor comunicación", sostuvo.

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Material electoral ya fue distribuido a oficinas descentralizadas

Otro aspecto abordado por la misión internacional fue la preparación logística para la jornada del próximo 7 de junio.

De acuerdo con la información proporcionada por la ONPE a los observadores, el material electoral ya se encuentra en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en distintas regiones del país.

Grey indicó que el siguiente reto será garantizar el traslado oportuno de ese material hacia los centros de votación y, posteriormente, su retorno para el proceso de conteo. "Ahora el desafío es que este material puede ser desplegado a los centros de votación y replegado para el conteo", manifestó.

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