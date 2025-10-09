HOYSuscripcion LR Focus

La vez que el ‘Monstruo’ amenazó a Agua Marina previo a un concierto: "No puede tocar con su orquesta sin dialogar conmigo"

Mediante un audio, Erick Moreno amenazó al representante de Agua Marina, advirtiendo que necesitan su autorización para tocar y asegurando que controla la seguridad de los eventos.

Erick Moreno se habría comunicado con la orquesta Agua Marina. Foto: composición LR
Erick Moreno se habría comunicado con la orquesta Agua Marina. Foto: composición LR | composición LR

Semanas antes del violento atentado ocurrido durante el concierto de Agua Marina en Chorrillos, salió a la luz un audio atribuido a Erick Moreno, alias ‘Monstruo’, donde se presentaba como el jefe de una organización criminal que controla Lima Norte. En la grabación, difundida por diversos medios, se escucha a este sujeto exigir al representante de la orquesta que no podía realizar presentaciones sin antes “dialogar” con él o con su coordinador.

“Carabayllo tiene dueño. Yo manejo Lima Norte”, se le oye decir en tono amenazante. Según la denuncia, el individuo aseguraba que Agua Marina debía pedir autorización para tocar en determinadas zonas, donde supuestamente su grupo criminal controlaba la seguridad y los permisos de los eventos. Incluso mencionó que había eliminado a quienes antes “le daban seguridad” a los artistas, lo que incrementa las sospechas sobre el grado de influencia que estas mafias intentan ejercer sobre el rubro musical.

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Agua Marina sufre atentado: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

lr.pe

El ‘Monstruo’ habría enviado audios extorsivos a Agua Marina

En los audios difundidos, el ‘Monstruo’ no solo se presenta como el supuesto jefe de Lima Norte, sino que amenaza directamente al personal de Agua Marina, advirtiendo que no permitirá que la agrupación toque en Carabayllo ni en distritos cercanos sin su aprobación. “No pueden tocar con su orquesta sin dialogar conmigo”, señala. La voz del presunto delincuente también menciona que “Carabayllo tiene dueño” y que ya no tolerará que otros grupos intervengan en su territorio.

La Policía Nacional del Perú analiza estos audios como parte de la investigación abierta por el atentado, pues se sospecha que podrían revelar un patrón de extorsión sistemática contra artistas de cumbia. "Yo sigo limpiando mi cancha. No es dable de que usted entre a tocar con su orquesta al Cono Norte sin llegar a un diálogo conmigo o con mi coordinador. Entonces, lo que se quiere es trabajar pacíficamente, unificarnos porque esa es la idea. No me gusta atropellar a nadie, y menos aún que me atropellen", indicó.

El atentado en Chorrillos durante concierto de Agua Marina

Este miércoles 8 de octubre, durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos, se desató una balacera que dejó cinco heridos, entre ellos dos integrantes de la orquesta, quienes fueron trasladados al Hospital Guillermo Almenara. De acuerdo con las primeras pericias, se hallaron aproximadamente 27 casquillos de bala de calibre 9 milímetros, que habrían sido disparados desde la parte posterior del evento, en la avenida Confraternidad.

Videos grabados por vecinos de la zona muestran a dos sujetos huyendo a bordo de una moto lineal, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue planificado. Las imágenes ya están en poder de la Policía Nacional del Perú (PNP), que analiza su contenido para identificar a los responsables.

PUEDES VER: Atentado en concierto de Agua Marina en Chorrillos: confirman 5 heridos, 4 músicos y un vendedor

lr.pe

Investigación y temor en el sector musical

El Ministerio del Interior confirmó que el evento donde ocurrió el tiroteo era de carácter privado y no contaba con las garantías de seguridad correspondientes. Por su parte, EsSalud informó que los heridos continúan recibiendo atención médica especializada. Mientras tanto, el caso ha generado alarma entre los artistas y productores del país, quienes advierten que la violencia y las extorsiones amenazan con paralizar los espectáculos masivos.

Como se recuerda, el líder de la agrupación musical Agua Marina, José 'Pepe' Quiroga, ya había advertido, desde marzo del presente año, que eran víctimas de extorsiones, pero que las autoridades no habían tomado cartas en el asunto. "Siempre denunciamos y no pasa nada", aseguró.

