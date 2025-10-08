Hinchas de Alianza Lima realizan pintas en la Municipalidad de Trujillo y locales aledaños
Hecho sucedió la noche del martes 7 de octubre tras el aniversario del equipo blanquiazul.
¡Lamentable! Presuntos hincas del club Alianza Lima habrían realizado pintas en la fachada de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y locales aledaños en pleno centro histórico.
Según testigos, las pintas que contenían mensajes como 'Brigada Grone 32 años', 'Laredo Grone', entre otros, fueron realizadas la noche de del último martes 7 de octbure, tras el banderazo por el aniversario de Alianza Lima.
Tras lo ocurrido, los trabajadores obreros tuvieron que borrar las pintadas y restaurar las zonas afectadas del palacio municipal.
Posteriormente, las autoridades indicaron que están revisando las cámaras de seguridad para dar con la identidad de los responsables de este acto vandálico.
Varios negocios aledaños también fueron afectados. Foto: cortesía.
Negocios afectados
Inmuebles, como dos cocheras y otros establecimientos comerciales, también sufrieron pintas en las fachadas. Al respecto, los propietarios afectados condenaron lo sucedido.