Captan a mujer vandalizando muro inca con pintura spray en el centro histórico del Cusco

Atentado al patrimonio cultural. Durante horas de la madrugada del domingo 24 de agosto, una mujer fue captada vandalizando con pintura en aerosol un importante muro inca ubicado en el centro histórico del Cusco. El hecho ocurrió en la calle Inka Roca, a tan solo una cuadra de la concurrida Plaza Mayor.

Las cámaras de seguridad registraron cuando la mujer, en aparente estado de ebriedad, llega en altas horas de la noche, se para frente al muro y en cuestión de segundos realiza una serie de pintas sobre las piedras para luego retirarse lentamente. Se conoció que tras dar cuenta del ataque, el Ministerio de Cultura (Mincul) envió a expertos a atender el problema.

Muro inca vandalizado con pintura spray. Foto: América Noticias.

Mujer vandaliza muro inca en el Cusco

Las piedras dañadas en el centro histórico del Cusco forman parte de un importante muro declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. En total, cinco fueron afectadas durante el atentado con aerosol, dos de ellas eran originales, y las otras tres, refaccionadas. Según América Noticias, la mujer pintarrajeó las letras 'EP' y las partes íntimas masculinas.

Especialistas analizan los daños

Tras el ataque, un equipo de especialistas se hizo presente para advertir sobre los daños, es así que haciendo uso de solventes en gel y líquidos de procedencia orgánica, iniciaron con las labores de limpieza de la pintura. No obstante, se reportó que a pesar de haberse utilizado productos específicos para evitar un mayor deterioro, el daño podría dejar rastros perennes.

Julio César Cierra, experto ingeniero del departamento físico-químico del Mincul, sostuvo que desde el momento en que los pigmentos de la pintura hacen contacto con los poros de las piedras, es probable que quede un pequeño porcentaje en el interior, a pesar del retiro del material. De esa manera, señaló que a futuro puede ocasionar disoluciones.

De acuerdo con el experto, el secado de las piedras aún se encuentra en un 99%. Próximamente se conocerán los niveles de daños que ocasionó el vandalismo contra el muro inca.

PNP investiga paradero de la implicada

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, sin embargo, la Policía Nacional ya analiza las cámaras de seguridad de la zona para dar con su paradero. De igual manera, el Ministerio Público abrió una investigación contra la susodicha al tratarse de un delito contra el patrimonio cultural de la Nación. Se espera que se apliquen las sanciones correspondientes.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.