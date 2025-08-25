HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega
'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     'El valor de la verdad' EN VIVO: sigue las revelaciones de Greyssi Ortega     
Sociedad

Captan a mujer vandalizando muro inca con pintura spray en el centro histórico del Cusco

Ataque ocurrió a una cuadra de la Plaza Mayor contra el muro inca declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. La policía analiza las cámaras para dar con la identidad de la mujer.

Cámaras de seguridad registraron ataque contra patrimonio cultural. Foto: Composición LR/América Noticias
Cámaras de seguridad registraron ataque contra patrimonio cultural. Foto: Composición LR/América Noticias

Atentado al patrimonio cultural. Durante horas de la madrugada del domingo 24 de agosto, una mujer fue captada vandalizando con pintura en aerosol un importante muro inca ubicado en el centro histórico del Cusco. El hecho ocurrió en la calle Inka Roca, a tan solo una cuadra de la concurrida Plaza Mayor.

Las cámaras de seguridad registraron cuando la mujer, en aparente estado de ebriedad, llega en altas horas de la noche, se para frente al muro y en cuestión de segundos realiza una serie de pintas sobre las piedras para luego retirarse lentamente. Se conoció que tras dar cuenta del ataque, el Ministerio de Cultura (Mincul) envió a expertos a atender el problema.

Muro inca vandalizado con pintura spray. Foto: América Noticias.

Muro inca vandalizado con pintura spray. Foto: América Noticias.

PUEDES VER: Pastor Chiribaya, el nuevo Patrimonio Cultural de Perú: un legado de la civilización precolombina

lr.pe

Mujer vandaliza muro inca en el Cusco

Las piedras dañadas en el centro histórico del Cusco forman parte de un importante muro declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. En total, cinco fueron afectadas durante el atentado con aerosol, dos de ellas eran originales, y las otras tres, refaccionadas. Según América Noticias, la mujer pintarrajeó las letras 'EP' y las partes íntimas masculinas.

PUEDES VER: Caos en Machu Picchu tras nuevo sistema de venta de boletos: turistas y locales hacen largas colas

lr.pe

Especialistas analizan los daños

Tras el ataque, un equipo de especialistas se hizo presente para advertir sobre los daños, es así que haciendo uso de solventes en gel y líquidos de procedencia orgánica, iniciaron con las labores de limpieza de la pintura. No obstante, se reportó que a pesar de haberse utilizado productos específicos para evitar un mayor deterioro, el daño podría dejar rastros perennes.

Julio César Cierra, experto ingeniero del departamento físico-químico del Mincul, sostuvo que desde el momento en que los pigmentos de la pintura hacen contacto con los poros de las piedras, es probable que quede un pequeño porcentaje en el interior, a pesar del retiro del material. De esa manera, señaló que a futuro puede ocasionar disoluciones.

De acuerdo con el experto, el secado de las piedras aún se encuentra en un 99%. Próximamente se conocerán los niveles de daños que ocasionó el vandalismo contra el muro inca.

PNP investiga paradero de la implicada

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, sin embargo, la Policía Nacional ya analiza las cámaras de seguridad de la zona para dar con su paradero. De igual manera, el Ministerio Público abrió una investigación contra la susodicha al tratarse de un delito contra el patrimonio cultural de la Nación. Se espera que se apliquen las sanciones correspondientes.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

LEER MÁS
Poder Judicial ordena al congresista Alejandro Soto pagar alrededor de S/ 400.000 por caso de estafa

Poder Judicial ordena al congresista Alejandro Soto pagar alrededor de S/ 400.000 por caso de estafa

LEER MÁS
La otra Vía Evitamiento, el megaproyecto vial que reducirá el tráfico en Cusco y contará con innovador túnel mellizo: se invertirá US$866 millones

La otra Vía Evitamiento, el megaproyecto vial que reducirá el tráfico en Cusco y contará con innovador túnel mellizo: se invertirá US$866 millones

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Incautan más de un millón de dólares en billetes falsos en imprenta de La Victoria

Incautan más de un millón de dólares en billetes falsos en imprenta de La Victoria

LEER MÁS
Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS
La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

La Tinka hoy, domingo 24 de agosto, EN VIVO: resultados, jugada ganadora, pozo millonario y más

LEER MÁS
Docente fue despedida definitivamente de San Marcos tras amenazar a estudiantes: había sido recontratada en otra facultad

Docente fue despedida definitivamente de San Marcos tras amenazar a estudiantes: había sido recontratada en otra facultad

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota