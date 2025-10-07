HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bebé falleció tras caer del segundo piso de Real Plaza
Bebé falleció tras caer del segundo piso de Real Plaza     Bebé falleció tras caer del segundo piso de Real Plaza     Bebé falleció tras caer del segundo piso de Real Plaza     
Deportes

Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: "Empiezan a buscar excusas"

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, calificó de "delincuencial" el arbitraje de la Liga 1. Por su parte, Felipe Cantuarias, exmandmás de Cristal, afirmó que Universitario maneja la FPF.

Jean Ferrari asumió la dirección general de fútbol de la FPF a mediados del 2025. Foto: composición LR/A Presión/Alianza Lima/Sporting Cristal
Jean Ferrari asumió la dirección general de fútbol de la FPF a mediados del 2025. Foto: composición LR/A Presión/Alianza Lima/Sporting Cristal

Jean Ferrari continúa con la búsqueda del nuevo entrenador de la selección peruana. A la espera de resolver este asunto, el director general de fútbol de la FPF fue consultado sobre las recientes acusaciones de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, y Fernando Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal.

En medio del complicado momento que afrontan los íntimos en el Torneo Clausura, Cabada apuntó contra la Conar y calificó de "delincuencial" al arbitraje en la Liga 1. Por su parte, el exmandamás del club rimense aseguró que Universitario controla la FPF y la programación de los partidos del certamen local.

PUEDES VER: Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: 'Cuestión de decisiones y elecciones'

lr.pe

Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza y expresidente de Cristal

En una reciente entrevista con Radio Ovación, Jean Ferrari lamentó las expresiones de Cabada y Cantuarias. Asimismo, consideró que son "excusas o justificaciones" ante la falta de resultados deportivos.

"Yo lamento algunas declaraciones porque evidentemente no ayudan al sistema. Yo calculo que eso evidentemente se va a ir diluyendo conforme se vaya terminando el campeonato y empiece uno nuevo. Al final esto es un tema de resultados, y lo digo por el campeonato, porque los clubes se preparan para lograr el título, y cuando no se logran, entonces comienzan a buscar excusas o algún tipo de explicación para justificar lo que ha pasado", manifestó.

"Creo que esto se va a diluir conforme termine el campeonato y empiece uno nuevo, y a partir de ahí se darán cuenta de que la selección es de todos. La selección es para todos y deben estar los mejores; para eso, debemos tener un buen campeonato con buen sistema, buenas canchas y buenos arbitrajes. Con eso, la selección va a ser el reflejo de lo bien que se están haciendo las cosas", concluyó.

PUEDES VER: Jean Ferrari aclara cómo es su relación con referentes de la selección peruana y apuntó: 'Di 2 palabras y no dije más'

lr.pe

¿Cómo marchan Alianza Lima y Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Alianza Lima y Sporting Cristal se encuentran lejos del líder Universitario de Deportes en la recta final del Torneo Clausura 2025.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18135341814+5
6Alianza Lima18134631813+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Atlético13113441082
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys121233616-6-12
16Juan Pablo II111125414-511
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección

LEER MÁS
Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: "Manejan la FPF y la programación de la Liga 1"

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: "Manejan la FPF y la programación de la Liga 1"

LEER MÁS
Claudio Pizarro y la vez que tuvo una reacción divertida al momento de elegir entre el ceviche y la comida alemana

Claudio Pizarro y la vez que tuvo una reacción divertida al momento de elegir entre el ceviche y la comida alemana

LEER MÁS
Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Deportes

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Cerro Porteño vs Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: horario y canal de TV para ver el partido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025