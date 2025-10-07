Jean Ferrari continúa con la búsqueda del nuevo entrenador de la selección peruana. A la espera de resolver este asunto, el director general de fútbol de la FPF fue consultado sobre las recientes acusaciones de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, y Fernando Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal.

En medio del complicado momento que afrontan los íntimos en el Torneo Clausura, Cabada apuntó contra la Conar y calificó de "delincuencial" al arbitraje en la Liga 1. Por su parte, el exmandamás del club rimense aseguró que Universitario controla la FPF y la programación de los partidos del certamen local.

Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza y expresidente de Cristal

En una reciente entrevista con Radio Ovación, Jean Ferrari lamentó las expresiones de Cabada y Cantuarias. Asimismo, consideró que son "excusas o justificaciones" ante la falta de resultados deportivos.

"Yo lamento algunas declaraciones porque evidentemente no ayudan al sistema. Yo calculo que eso evidentemente se va a ir diluyendo conforme se vaya terminando el campeonato y empiece uno nuevo. Al final esto es un tema de resultados, y lo digo por el campeonato, porque los clubes se preparan para lograr el título, y cuando no se logran, entonces comienzan a buscar excusas o algún tipo de explicación para justificar lo que ha pasado", manifestó.

"Creo que esto se va a diluir conforme termine el campeonato y empiece uno nuevo, y a partir de ahí se darán cuenta de que la selección es de todos. La selección es para todos y deben estar los mejores; para eso, debemos tener un buen campeonato con buen sistema, buenas canchas y buenos arbitrajes. Con eso, la selección va a ser el reflejo de lo bien que se están haciendo las cosas", concluyó.

¿Cómo marchan Alianza Lima y Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Alianza Lima y Sporting Cristal se encuentran lejos del líder Universitario de Deportes en la recta final del Torneo Clausura 2025.