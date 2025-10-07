Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza Lima y expresidente de Cristal tras fuertes acusaciones: "Empiezan a buscar excusas"
Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, calificó de "delincuencial" el arbitraje de la Liga 1. Por su parte, Felipe Cantuarias, exmandmás de Cristal, afirmó que Universitario maneja la FPF.
Jean Ferrari continúa con la búsqueda del nuevo entrenador de la selección peruana. A la espera de resolver este asunto, el director general de fútbol de la FPF fue consultado sobre las recientes acusaciones de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, y Fernando Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal.
En medio del complicado momento que afrontan los íntimos en el Torneo Clausura, Cabada apuntó contra la Conar y calificó de "delincuencial" al arbitraje en la Liga 1. Por su parte, el exmandamás del club rimense aseguró que Universitario controla la FPF y la programación de los partidos del certamen local.
Jean Ferrari contesta al administrador de Alianza y expresidente de Cristal
En una reciente entrevista con Radio Ovación, Jean Ferrari lamentó las expresiones de Cabada y Cantuarias. Asimismo, consideró que son "excusas o justificaciones" ante la falta de resultados deportivos.
"Yo lamento algunas declaraciones porque evidentemente no ayudan al sistema. Yo calculo que eso evidentemente se va a ir diluyendo conforme se vaya terminando el campeonato y empiece uno nuevo. Al final esto es un tema de resultados, y lo digo por el campeonato, porque los clubes se preparan para lograr el título, y cuando no se logran, entonces comienzan a buscar excusas o algún tipo de explicación para justificar lo que ha pasado", manifestó.
"Creo que esto se va a diluir conforme termine el campeonato y empiece uno nuevo, y a partir de ahí se darán cuenta de que la selección es de todos. La selección es para todos y deben estar los mejores; para eso, debemos tener un buen campeonato con buen sistema, buenas canchas y buenos arbitrajes. Con eso, la selección va a ser el reflejo de lo bien que se están haciendo las cosas", concluyó.
¿Cómo marchan Alianza Lima y Sporting Cristal en el Torneo Clausura?
Alianza Lima y Sporting Cristal se encuentran lejos del líder Universitario de Deportes en la recta final del Torneo Clausura 2025.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|22
|11
|7
|1
|3
|18
|10
|+8
|3
|ADT
|20
|12
|6
|2
|4
|15
|15
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|FBC Melgar
|18
|13
|5
|3
|4
|18
|14
|+5
|6
|Alianza Lima
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+4
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|12
|4
|6
|2
|16
|16
|0
|8
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|+1
|9
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|10
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Los Chankas
|15
|10
|5
|0
|5
|24
|21
|-9
|13
|Alianza Atlético
|13
|11
|3
|4
|4
|10
|8
|2
|14
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|7
|14
|24
|-10
|15
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|16
|-6
|-12
|16
|Juan Pablo II
|11
|11
|2
|5
|4
|14
|-5
|11
|17
|Ayacucho FC
|10
|11
|3
|1
|7
|8
|17
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|8
|15
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0