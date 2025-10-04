Corte de luz en Trujillo por Hidrandina: revisa los horarios y zonas afectadas del 5 al 12 de octubre
Hidrandina programó cortes de luz en La Libertad del 5 al 12 de octubre de 2025, debido a mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico. Distritos como Trujillo y Huanchaco se verán afectados.
Hidrandina anunció nuevos cortes de luz programados en diversas provincias de La Libertad desde el domingo 5 hasta el domingo 12 de octubre del 2025. La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo y mejora del sistema eléctrico, con el fin de garantizar un servicio más seguro y confiable para los usuarios.
Los cortes afectarán a sectores de distritos como Trujillo, Florencia de Mora, Huanchaco, Santiago de Chuco, Paiján, Salaverry, Virú, San Pedro de Lloc y Pataz, entre otros. A continuación, revisa el cronograma completo con las fechas, horarios y zonas específicas donde se suspenderá el servicio eléctrico.
Provincia de Trujillo
Trujillo
- Martes 7 de octubre | 08:30 a.m. – 01:30 p.m.
Urbanización Primavera:
Av. Carlos Valderrama (cdra. 6 y 7), Av. Teodoro Valcárcel (cdra. 4), Ca. Jorge Bizet (cdra. 3 y 4), Jr. Daniel A. Robles (cdra. 3 y 4).
Urbanización Las Quintanas:
Av. Carlos Valderrama (cdra. 7).
- Martes 7 de octubre | 03:00 p.m. – 06:00 p.m.
Barrios y urbanizaciones:
El Molino, Aranjuez, Daniel Hoyle y La Intendencia.
Av. América Norte (cdra. 2 a 4), Ca. Arquímedes (cdra. 1), Av. Perú (cdra. 12), Ca. Putumayo (cdra. 2 y 3).
Florencia de Mora
- Jueves 9 de octubre | 08:30 a.m. – 01:30 p.m.
Ca. 08 de Octubre (Mz. 19, 22, cdras. 6 y 7); Ca. 09 de Mayo (cdra. 13);
Ca. 17 de Diciembre (cdras. 13 al 15); Ca. 31 de Enero (cdra. 14); Ca. Alfonso Ugarte (cdras. 9 y 10).
- Lunes 13 de octubre | 08:30 a.m. – 01:30 p.m.
Sectores: Luis F. de las Casas, Luis Alva, Indoamericano y Las Américas.
Calles: 03 de Octubre (cdras. 10 y 11), 05 de Noviembre (Mz. 4, cdras. 11, 16 al 19), 20 de Setiembre (cdra. 10), 24 de Abril (cdras. 12, 16, 18), 25 de Diciembre (cdra. 11), 31 de Octubre (cdra. 5), Húsares de Junín (cdras. 10 al 12).
Huanchaco
- Jueves 9 de octubre | 03:00 p.m. – 06:00 p.m.
AA.HH. Huanchaquito Bajo, Alto y II Etapa y Villa Chan Chan.
Avenidas: Aviación, La Costanera y La Marina.
Calles: Túpac Amaru, San Pedro, Ricardo Palma y diversas manzanas (A, C, D, J, Q, LL, P, entre otras).
Simbal
- Viernes 3 de octubre | 09:30 a.m. – 12:30 p.m.
C.P. Collambay: Ca. San Ignacio (00002 al 61), Mz. F, A, C, D, E, G, M; Sector Ampliación Collambay s/n; Taya Collambay N° 05 al 55.
Salaverry
- Viernes 3 de octubre | 03:30 p.m. – 05:30 p.m.
Puerto Salaverry: Mz. 15, Mz. A, Ca. Pacasmayo (cdras. 5 y 6), Jr. Lambayeque (cdras. 4 y 5), Jr. Orbegoso (cdras. 4 y 5), Jr. Trujillo (cdras. 5 al 7), Ca. Huascar (cdra. 1).
Provincia de Ascope
Paiján
- Sábado 4 de octubre | 08:00 a.m. – 04:00 p.m.
Sectores: Huaca Colorada, La Arenita, La Corlib, Los Grados, Monte Seco y anexos.
Provincia de Santiago de Chuco
Santiago de Chuco
- Domingo 5 de octubre | 08:00 a.m. – 05:00 p.m.
Corte general en el distrito de Santiago de Chuco.
Provincia de Virú
Virú
- Jueves 9 de octubre | 09:00 a.m. – 12:00 p.m.
Parte de la urbanización Siembras del Valle, sector Víctor Raúl.
Provincia de Pacasmayo
San Pedro de Lloc
- Viernes 10 de octubre | 08:00 a.m. – 04:00 p.m.
Sectores: Puémape y Santa Elena.
Provincias de la Sierra de La Libertad
Pataz, Sánchez Carrión y Marañón
- Domingo 12 de octubre | 07:30 a.m. – 05:30 p.m.
Corte de energía en diversas zonas de las tres provincias.
Recomendaciones
Hidrandina exhortó a los usuarios a desconectar equipos eléctricos durante los horarios de suspensión, evitar el uso de artefactos sensibles y planificar sus actividades domésticas o comerciales con anticipación.
Los trabajos forman parte del programa de mantenimiento preventivo para mejorar la confiabilidad del servicio en la región La Libertad
