Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

La criminalidad cegó la vida de cuatro personas durante las últimas 24 horas en diferentes partes del país. Estos nuevos asesinatos ocurrieron en las regiones de La Libertad, Piura y Tumbes. Las víctimas fallecieron por ataques de armas de fuego.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.315 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Acribillan a hombre dentro de su vehículo en Trujillo

Un hombre de 33 años murió acribillado la noche del 3 de octubre en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo. La víctima, Alfredo Cristopher Cabrera Gonzales (33), fue ultimada cuando manejaba su camioneta en compañía de una mujer. En la escena del crimen se hallaron quince casquillos de bala.

El ataque se produjo cerca de las 8 p.m., cuando la víctima se movilizaba por el sector de Huaca Arco Iris, entonces fue interceptado por otro vehículo del que bajaron dos varones, quienes abrieron fuego. Alfredo Cabrera murió instantáneamente, mientras que su acompañante fue herida en una mano.

Entre las hipótesis del crimen está una posible venganza. Este sábado la PNP informó que en 2019 Alfredo Cabrera Gonzales fue detenido por el asesinato de un joven, además tenía una requisitoria por robo agravado. Agentes policiales detuvieron a un sospechoso.

Transportista es baleado mientras lavaba su auto en Sullana

El transportista Wilmer Iván Villalta Córdova (31) murió la madrugada de este sábado 4 de octubre, luego que fuera atacado en horas previas por un sicario en la provincia de Sullana, región Piura. El conductor se dedicaba al transporte de pasajeros en la ruta Sullana – Lancones.

El atentado ocurrió cerca de las 9 a.m. del viernes 3 de octubre en la transversal Junín, cuando el conductor lavaba su automóvil B5W-368. En ese instante, arribaron dos hombres a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó en la cabeza a Wilmer Villalta, quien quedó mal herido. Los sicarios huyeron de la zona a pie, pues su vehículo menor se descompuso. Estuvieron a punto de ser reducidos por los vecinos del lugar.

La víctima fue evacuada al nuevo Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde luchó por su vida por más de doce horas, pero falleció en las primeras horas del sábado.

Mujer extranjera fue acribillada dentro de su vivienda en Tumbes

Una mujer de nacionalidad venezolana fue ultimada a balazos dentro de su vivienda en la provincia de Tumbes. El crimen ocurrió cerca de las 8 p.m. del 3 de octubre, en el asentamiento Nuevo Corrales, cuando al menos tres sujetos ingresaron por la fuerza al hogar de la víctima y le dispararon.

Producto del atentado, también quedó herido Yasmani Tinoco Peña, quien sería la pareja de la víctima. Este fue trasladado al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, donde permanece en observación tras sufrir una herida de bala en el rostro.

Hombre muere ultimado cerca de playa de Tumbes

Un hombre todavía sin identificar fue ultimado de dos disparos en la cabeza. El crimen ocurrió cerca de las 10 p.m. del último viernes en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, región de Tumbes,

Según testigos, la víctima caminaba por el sector de Playa Escondida, cuando fue interceptada por dos varones a bordo de un vehículo, quienes abrieron fuego y fugaron. El hombre falleció de manera instantánea.