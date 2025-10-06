HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsionadores disparan contra unidad de transporte con pasajeros a bordo en Trujillo: piden S/ 50 mil para frenar ataques

Hecho ocurrió en plena ruta. Microbús recibió cuatro impactos de bala. Policía investiga el caso.

Ataque ocurrió en plena ruta. Afortunadamente no se reportaron heridos. Foto: Composición LR / Cortesía
Ataque ocurrió en plena ruta. Afortunadamente no se reportaron heridos. Foto: Composición LR / Cortesía

Extorsionadores realizaron disparos contra un microbús de la empresa 'Esperanza Express' esta mañana, cuando cubría su ruta habitual entre El Milagro y Trujillo. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. en la avenida Miguel Grau, a la altura del local Almapo, en el centro poblado de El Milagro, distrito de Huanchaco.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta persiguieron la unidad número 58, de placa T2M-735, por varias cuadras. Al detenerse el vehículo, los atacantes abrieron fuego, impactando cuatro veces contra el micro: dos balas perforaron el parabrisas y otras dos el costado derecho.

Afortunadamente, pese a que el bus iba con pasajeros, entre ellos niños y adultos, no se registraron heridos ni víctimas.

La unidad de transportes, junto al conductor fueron trasladados a la comisaría de la zona para las diligencias correspondientes.

Malhechores piden 50 mil para frenar ataques

Fuentes a La República indicaron que los malhechores estarían exigiendo 50 mil soles a los propietarios de la empresa Esperanza Express para frenar los ataques.

Cabe mencionar que este no es un hecho aislado: meses atrás, otra unidad de la misma empresa fue baleada cuando se encontraba en ruta.

Finalmente, el jefe de la región policial La Libertad informó que ya se están coordinando acciones con los dirigentes de la empresa para elaborar estrategias frente al caso de extorsión.

