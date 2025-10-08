HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hospital Cayetano Heredia inaugura primer banco de leche materna en Lima Norte

Brindará soporte nutricional a recién nacidos con bajo peso, post-operados con patologías gastrointestinales y bebés hospitalizados que no cuenten con leche suficiente de su madre.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia, reconocido como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, de la Niña y del Niño, inauguró el primer banco de leche humana de Lima Norte, consolidando su liderazgo en la mejora de la salud materno-infantil y reafirmando su compromiso con la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

Su director general destacó que la leche materna es el alimento ideal e insustituible para los recién nacidos, especialmente en aquellos que enfrentan condiciones críticas y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, cuando la madre no pueda amamantar, la mejor alternativa es la leche humana donada y pasteurizada.

“En este contexto, este servicio representa un hito trascendental en la atención neonatal de nuestra jurisdicción”, dijo.

Entre los principales beneficios que ofrece este servicio se encuentra la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal asociada a complicaciones gastrointestinales, infecciones y sepsis en prematuros.

Soporte a bebés prematuros

Asimismo, garantiza un soporte nutricional seguro y oportuno para recién nacidos atendidos en Emergencia y en la UCI Neonatal. De igual manera, asegura el acceso a leche humana pasteurizada bajo estándares de calidad, seguridad y equidad.

larepublica.pe

El Banco de Leche Humana atenderá prioritariamente a recién nacidos prematuros con peso menor o igual a 1500 gramos, neonatos post-operados con patologías gastrointestinales y bebés hospitalizados que no cuenten con leche suficiente de su propia madre.

Además, brindará consejería y capacitación a madres donantes y lactantes, así como formación a profesionales de la salud, consolidándose como un espacio integral de apoyo y aprendizaje.

Apoyo del extranjero

La implementación de este banco ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto y a alianzas estratégicas. La Universidad Internacional de Valencia - VIU (España) contribuyó con equipos de última generación, entre ellos un pasteurizador y una cabina de flujo laminar, mientras que la Universidad Peruana Cayetano Heredia aportó equipamiento para la cadena de frío.

El proyecto también contó con el apoyo técnico del Instituto Nacional Materno Perinatal y del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé.

Acompañaron en el acto inaugural representantes del despacho ministerial, de la DGOS y de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, además de jefes de departamentos y servicios de nuestra institución.

Cabe indicar que, actualmente, el país cuenta con cuatro Bancos de Leche Humana: el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, el Hospital Regional El Carmen de Huancayo, y el Hospital Regional del Cusco. En un futuro cercano, El BLH del HNCH, aspira a ofrecer apoyo a otros hospitales de la red de este sector.

