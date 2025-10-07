HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ministra de la Mujer propone asistencia económica de 400 soles para hijos de choferes asesinados por extorsionadores

La titular del MIMP, Ana Peña Cardoza, señaló que el pago será otorgado de forma bimestral. La representante del sector afirmó que la asistencia se mantendrá hasta que los menores cumplan los 18 años.

Hijos de choferes asesinados por extorsionadores recibirían asistencia económica. Foto: Jhon Reyes/ La República.
Hijos de choferes asesinados por extorsionadores recibirían asistencia económica. Foto: Jhon Reyes/ La República.

Ana Peña Cardoza, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte otorgará un bono de asistencia económica a los hijos de choferes asesinados por extorsionados. La iniciativa sería complementada con acompañamiento psicológico y emocional para los menores de edad y los familiares de las víctimas.

"Ya estamos preparando los expedientes y el objetivo y propósito es que puedan tener una asistencia económica bimensual de 400 soles por cada niño, niña o adolescente hasta que cumpla la mayoría de edad y se podría extender si continúa en estudios, además de todos los servicios que tenemos como Estado, por ejemplo Beca 18", declaró la titular del MIMP en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Conductor de la empresa Las Flores fue baleado en SJL pese a haber pagado S/80.000 a extorsionadores: chofer se encuentra en UCI

lr.pe

Familias organizan polladas para costear tratamientos de las víctimas

En horas de mañana de este martes 7 de octubre, un día después del paro de transportistas convocado para esta segunda semana del mes, esposas de cuatro transportistas heridos por extorsionados realizaron una pollada en San Juan de Lurigancho para solventar los gastos médicos de sus parejas. La actividad se realizó en el patio de la empresa Santa Catalina.

“Estamos realizando una pollada para poder ayudarnos de alguna forma, para los gastos médicos de nuestras parejas. El tema de la paralización por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo se apoya, porque no hay respuesta de parte del Gobierno para que uno pueda salir a trabajar con seguridad”, expresó una de ellas para los medios de comunicación.

Consultada al respecto, la ministra de la mujer aseguró que el sector viene coordinando otra iniciativa que pueda también garantizar la atención integral de los deudos como los heridos por la inseguridad que azota a choferes y cobradores de Lima y Callao.

“Hemos tomado hoy día conocimiento de estas actividades que han hecho las esposas de estos cuatro conductores. La acción concreta que estamos haciendo, primero, es el ofrecimiento de ayuda psicológica y emocional, que no es menor, es muy importante estabilizar y proteger a la familia. Detrás de una víctima, hay una familia”, enfatizó.

PUEDES VER: Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

