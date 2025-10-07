Ana Peña Cardoza, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte otorgará un bono de asistencia económica a los hijos de choferes asesinados por extorsionados. La iniciativa sería complementada con acompañamiento psicológico y emocional para los menores de edad y los familiares de las víctimas.

"Ya estamos preparando los expedientes y el objetivo y propósito es que puedan tener una asistencia económica bimensual de 400 soles por cada niño, niña o adolescente hasta que cumpla la mayoría de edad y se podría extender si continúa en estudios, además de todos los servicios que tenemos como Estado, por ejemplo Beca 18", declaró la titular del MIMP en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Familias organizan polladas para costear tratamientos de las víctimas

En horas de mañana de este martes 7 de octubre, un día después del paro de transportistas convocado para esta segunda semana del mes, esposas de cuatro transportistas heridos por extorsionados realizaron una pollada en San Juan de Lurigancho para solventar los gastos médicos de sus parejas. La actividad se realizó en el patio de la empresa Santa Catalina.

“Estamos realizando una pollada para poder ayudarnos de alguna forma, para los gastos médicos de nuestras parejas. El tema de la paralización por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo se apoya, porque no hay respuesta de parte del Gobierno para que uno pueda salir a trabajar con seguridad”, expresó una de ellas para los medios de comunicación.

Consultada al respecto, la ministra de la mujer aseguró que el sector viene coordinando otra iniciativa que pueda también garantizar la atención integral de los deudos como los heridos por la inseguridad que azota a choferes y cobradores de Lima y Callao.

“Hemos tomado hoy día conocimiento de estas actividades que han hecho las esposas de estos cuatro conductores. La acción concreta que estamos haciendo, primero, es el ofrecimiento de ayuda psicológica y emocional, que no es menor, es muy importante estabilizar y proteger a la familia. Detrás de una víctima, hay una familia”, enfatizó.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.