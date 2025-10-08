El caso de la suboficial de tercera Judith Cuba Lara, quien fue grabada negándose a pagar el pasaje de un bus de transporte público, continúa en investigación. Mientras su abogado sostiene que la agente actuó conforme a la ley, el conductor del vehículo implicado asegura haber sido víctima de abuso de autoridad tras ser intervenido por varios efectivos policiales.

El incidente ocurrió en el distrito de Magdalena, cuando la suboficial abordó un bus y se negó a pagar S/2, alegando su derecho al pase libre como miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP). El conductor terminó siendo trasladado a la comisaría de Monserrate, luego de que la agente llamara a sus colegas para intervenirlo.

Abogado de Judith Cuba afirma que habrá sentencia condenatoria contra el conductor

En declaraciones al programa Las cosas como son, de RPP, el abogado Stefano Miranda, defensor legal de la suboficial Judith Cuba Lara, indicó que la justicia le dará la razón a su clienta, pues el chofer habría incurrido en desobediencia y resistencia a la autoridad al negarse a cumplir con la Ley N.º 26271, que dispone el pase gratuito para miembros de la PNP en el transporte público.

“Habrá sentencia condenatoria contra el conductor porque ha incumplido la ley. La sociedad debe entender que la ley se cumpla, nos guste o no”, manifestó el abogado, manifestó.

Asimismo, señaló que la agente se identificó desde que ingresó al vehículo y actuó conforme a su función, explicando que el conflicto inició por la actitud del conductor, quien habría insultado a su defendida.

“Mi cliente se apersona como policía desde que sube al vehículo; no ha subido con nadie más. Salía de su trabajo en la Dirección de Turismo (…) Son dos soles que están en discusión. Si el chofer no hubiera adjetivado y no hubiera dado esos insultos a mi cliente, tenlo por seguro que no habría pasado nada de eso”, sostuvo.

Conductor anuncia acciones legales contra la suboficial

Por su parte, José Manuel Villafuerte, el chofer del bus involucrado, brindó su versión de los hechos a La República, donde relató cómo se produjo el incidente ocurrido en el paradero Venus de la avenida Brasil, en Magdalena.

“La señorita sube con su niño y una persona X, no sé si será su pareja. Solo dice que me mostró el carné, pero yo no me di cuenta. Solo dije: ‘identifíquese bien’. Y ella no quiso identificarse. En ese momento, ella se alteró (…) Yo seguí mi ruta normal y me dijo: “te vas a estacionar en el Hospital del Niño”. Me estacioné y, según ella, iba a venir un patrullero; nunca vino. En la plaza Bolognesi se para a mi lado. En el video se ve que viene a mi timón; yo le decía que fuera para atrás porque no me dejaba manejar, pero no le importó que había personas con niños y personas de edad. Me quise estacionar en la comisaría de Alfonso Ugarte porque no me dejaba manejar y quería evitar que me empapelaran o me procesaran. Me dijo que manejara, que en Caquetá me iban a detener, y dicho y hecho. En ese momento no le creí, pero cuando llegamos, estaba cerrado. Al llegar a la comisaría, me puso tres delitos y quería ponerme un cuarto por secuestro, y dijo: ‘Hay que llevarlo a Magdalena y vamos a procesarlo”, indicó.

El conductor también aseguró que fue intervenido por varios agentes tras recibir la llamada de la suboficial. Indignado, comparó la respuesta de las autoridades en su caso con la de un episodio donde un compañero transportista fue víctima de violencia.

“Me hicieron Plan Cerco por cobrarle dos soles. Ese mismo día mataron a un compañero y para él solo mandaron serenazgo. ¿Para el pueblo por qué no hay la misma atención?”, manifestó.

Finalmente, Villafuerte anunció que presentará cargos contra la suboficial y pidió que también se sancione a un coronel de apellidos Meza Farfán, quien estaría involucrado en el caso. “Esto no va a acabar si uno no se pone los pantalones y va hasta el final. Que sancionen a esta mala suboficial y al coronel que ha hecho un tráfico de influencias, porque lamentablemente esto es del día a día”, declaró.

