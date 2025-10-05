HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Buscan sancionar a conductores que nieguen el pase gratuito a policías en buses a través de "Acta de Negativa"

Este documento permite a los policías registrar incidentes donde se les impida el uso del transporte público gratuito, recopilando información detallada del lugar y la fecha.

Policías no pagan pasaje en transporte público, según ley. Foto: compoción LR
Policías no pagan pasaje en transporte público, según ley. Foto: compoción LR | compoción LR

El instituto de Defensa Legal Policial (IDL-Pol) ha dado a conocer el modelo oficial del Acta de Negativa de Libre Tránsito en Transporte Público, documento destinado al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que considere que se le ha impedido hacer uso derecho al pase libre, según lo propuesto a lo establecido en la Ley número 26271.

Como se sabe, según esta norma, los miembros de la PNP tienen derecho a viajar gratuitamente en el transporte público como Metropolitano, cùsters y entre otros, siempre y cuando estén en servicio. Sin embargo, en los últimos meses se han reportado casos en los que algunos conductores o cobradores se niegan a permitir el ingreso de efectivos.

Proponen documento en caso transportista nieguen el pase gratuito a Policías

El nuevo formato busca que agentes puedan registrar oficialmente estos incidentes. Al llenar le documento, el policía podrá detallar, hora, lugar y descripción del hecho, así como la placa del vehículo o los datos del conductor. Esta constancia servirá como prueba formal en caso de presentar una denuncia o reclamo ante autoridades correspondientes.

En ese sentido, un abogado penalista entrevistado por La República, señaló que sí existe una base legal para la creación de este documento; sin embargo, no crea una nueva obligación ni modifica derechos existentes, sino que documenta una vulneración . "El acto de registrar esto es válido, pues solo sirve como medio de prueba, pero habría que evaluar si es que es algo que sirva dentro de un posible juicio".

En caso un conductor o empresa de transporte niegue este beneficio, puede ser sancionado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al considerarse una infracción al servicio público. Las sanciones van desde multas económicas hasta la suspensión de la autorización de ruta, dependiendo de la gravedad o reincidencia. Este derecho no aplica en vehículos de transporte privado ni en servicios por aplicativo, y el policía debe acreditar su condición mostrando su credencial.

Documento puede ser utilizado por cualquier efectivo policial

El IDL-Pol informó que el modelo del acta está disponible en formato Word editable y puede ser descargado desde su portal. La institución detalló que este instrumento puede ser usado por cualquier unidad policial a nivel nacional.

Con este mecanismo, se busca que los policías cuenten con una herramienta clara y legal para dejar constancia cuando no se respete su derecho al libre tránsito, y así evitar enfrentamientos o malentendidos con los transportistas.

Policía se negó a pagar pasaje durante viaje en transporte público

La suboficial, identificada como Judith Tereza Cuba Lara De Pancasio, fue captada por algunos pasajeros cuando se negó a pagar su pasaje en un vehículo de transporte público. Por lo que optó por llamar a sus compañeros para que arrestaran al trabajador de la línea. Según testigos, esto se prolongó por 30 minutos, lo que generó incomodidad entre los pasajeros.

