Sociedad

Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

Un tenso incidente tuvo lugar en un bus de Lima cuando una agente de la Policía Nacional de Perú se negó a pagar S/2 de pasaje, provocando malestar entre los pasajeros.

Una agente de la Policía Nacional, que vestía de civil, se negó a pagar su pasaje en un bus y generó un tenso momento entre las y los pasajeros.
Una agente de la Policía Nacional, que vestía de civil, se negó a pagar su pasaje en un bus y generó un tenso momento entre las y los pasajeros.

Un tenso momento se vivió en una vía céntrica de Lima cuando una agente de la Policía Nacional del Perú tuvo una actitud polémica, pues se negó a pagar S/2 de pasaje mientras viajaba en un bus de transporte público. El incidente fue grabado por los pasajeros, quienes difundieron el video en redes sociales.

En redes sociales, el incidente fue bautizado como ‘Lady 2 soles’ y desató una ola de comentarios entre los usuarios, por lo inmediatamente, al visualizar el material audiovisual, criticaron la conducta de la agente policial. La mujer afirmó que tenía derecho a no pagar pasaje por su condición de integrante de la Policía Nacional.

PUEDES VER: Aparatoso accidente en Cercado de Lima: patrullero de la PNP se estrella contra camión en av. Alfonso Ugarte

Al abordar el bus, la suboficial —cuya identidad es Judith Tereza Cuba Lara De Pancasio — dejó en claro desde el inicio que no pagaría su pasaje. Además, mostró su placa al conductor, quien le indicó que debía abonar por sus acompañantes, que eran familiares.

Ante la negativa de la joven policía, las y los pasajeros expresaron su molestia por el ambiente tenso que se generó, y exigieron que la ruta se reanudara cuanto antes. En medio del conflicto, una persona testigo relató: “La gente le pidió que pagara, pero ella se negó porque, según dijo, el chofer le faltó el respeto”. La incomodidad se hizo evidente y aumentó con el paso de los minutos, sin que surgiera una solución clara.

PUEDES VER: Helicóptero de la PNP realiza impactante aterrizaje de emergencia con 11 policías a bordo

El altercado se prolongó por más de 30 minutos, durante los cuales la molestia de las y los pasajeros fue en aumento. Sin embargo, lejos de resolverse el conflicto, siete efectivos de la Policía de Tránsito llegaron al lugar tras recibir una llamada de la agente, quien en ese momento vestía de civil.

Al encontrarse en esa situación, el chofer manifestó su indignación ya que fue trasladado por la fuerza a la Comisaría de Monserrate. lugar donde, según los testigos, los policías confiscaron su teléfono y realizaron un acta de detención en contra de él en un presunto delicado contra la administración pública, resistencia y desobediencia a la autoridad.

El abuso de autoridad por parte de la mujer suboficial

De acuerdo con la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo 1267), la conducta de la suboficial podría ser considerada una falta muy grave, por lo que enfrentaría una posible sanción de baja definitiva de la institución.

El video se viralizó en redes sociales, especialmente en TikTok, plataforma donde los usuarios denunciaron y criticaron con firmeza la actitud de la agente por intentar obligar al conductor a interrumpir su trabajo y negarse a pagar el pasaje, a diferencia del resto de pasajeros.

