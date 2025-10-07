El alcalde de SJL denunció que un agente de la PNP habría exigido una suma de dinero al dueño de un vehículo para devolverle su auto. | Foto: Composición LR/ RPP/ Andina

El alcalde de SJL denunció que un agente de la PNP habría exigido una suma de dinero al dueño de un vehículo para devolverle su auto. | Foto: Composición LR/ RPP/ Andina

Jesús Maldonado Amao, alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), denunció un presunto acto de corrupción por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que recuperaran un vehículo robado tras un operativo municipal. La policía debía devolver el auto al dueño del carro, pero no fue así.

Según relata el alcalde de SJL, los oficiales exigieron dinero al propietario para la entrega del vehículo. "Un efectivo policial le estaba pidiendo plata al dueño, al propietario al que nosotros rescatamos, para poder entregárselo", declaró a RPP.

Alcalde de SJL denuncia presunto caso de corrupción de la PNP

El alcalde precisó que no revelaría la identidad de la víctima, ya que el dueño del vehículo prefirió no hacerlo. "Hay policías que son honorables, pero también hay policías que son malos, corruptos y que no tienen la misma disposición que muchos de esos buenos para trabajar por su institución", expresó.

Finalmente, calificó este hecho como "desastroso" y señaló que, en su gestión, se está trabajando en la recuperación de vehículos como parte de la Municipalidad.

¿Cuántos años de pena puedes recibir por robar un vehículo en Perú, según Código Penal?

El robo agravado de vehículos en Perú, según el artículo 189 del Código Penal, se castiga con severidad cuando se comete con armas, por varias personas o en lugares como viviendas. Las penas varías de 12 a 20 años de prisión en casos comunes, hasta 20 a 30 años si se causan lesiones o perjuicios económicos graves, y pueden llegar a cadena perpetua cuando el delito provoca la muerte de la víctima o es cometido por una organización criminal.

Por otro lado, el hurto de vehículos, según el artículo 185 del Código Penal, cuando no hay violencia o intimidación tiene una pena de 1 a 3 años, que puede aumentar si existen agravantes.

