HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Sociedad

Alcalde de SJL, Jesús Maldonado, denuncia presunto caso de corrupción de la PNP tras recuperar vehículo robado: “Estaba pidiendo plata al dueño”

El alcalde de SJL, Jesús Maldonado, enfatizó que no revelará la identidad de la víctima, quien prefirió permanecer en el anonimato después de que, presuntamente, un policía le exigiera dinero para devolverle su vehículo.

El alcalde de SJL denunció que un agente de la PNP habría exigido una suma de dinero al dueño de un vehículo para devolverle su auto.
El alcalde de SJL denunció que un agente de la PNP habría exigido una suma de dinero al dueño de un vehículo para devolverle su auto. | Foto: Composición LR/ RPP/ Andina

Jesús Maldonado Amao, alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), denunció un presunto acto de corrupción por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que recuperaran un vehículo robado tras un operativo municipal. La policía debía devolver el auto al dueño del carro, pero no fue así.

Según relata el alcalde de SJL, los oficiales exigieron dinero al propietario para la entrega del vehículo. "Un efectivo policial le estaba pidiendo plata al dueño, al propietario al que nosotros rescatamos, para poder entregárselo", declaró a RPP.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Policía vandaliza bus de la empresa Huáscar durante paro de transportistas y agrede a transportista: “Me denuncian, no tengo miedo”

lr.pe

Alcalde de SJL denuncia presunto caso de corrupción de la PNP

El alcalde precisó que no revelaría la identidad de la víctima, ya que el dueño del vehículo prefirió no hacerlo. "Hay policías que son honorables, pero también hay policías que son malos, corruptos y que no tienen la misma disposición que muchos de esos buenos para trabajar por su institución", expresó.

Finalmente, calificó este hecho como "desastroso" y señaló que, en su gestión, se está trabajando en la recuperación de vehículos como parte de la Municipalidad.

PUEDES VER: Vía rápida Wiesse, obra de la MML, abriría paso a la informalidad de autos colectivos en San Juan de Lurigancho

lr.pe

¿Cuántos años de pena puedes recibir por robar un vehículo en Perú, según Código Penal?

El robo agravado de vehículos en Perú, según el artículo 189 del Código Penal, se castiga con severidad cuando se comete con armas, por varias personas o en lugares como viviendas. Las penas varías de 12 a 20 años de prisión en casos comunes, hasta 20 a 30 años si se causan lesiones o perjuicios económicos graves, y pueden llegar a cadena perpetua cuando el delito provoca la muerte de la víctima o es cometido por una organización criminal.

Por otro lado, el hurto de vehículos, según el artículo 185 del Código Penal, cuando no hay violencia o intimidación tiene una pena de 1 a 3 años, que puede aumentar si existen agravantes.

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

LEER MÁS
Conductor rompe en llanto durante paro de transportistas: “Me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”

Conductor rompe en llanto durante paro de transportistas: “Me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”

LEER MÁS
Policía vandaliza bus de la empresa Huáscar durante paro de transportistas y agrede a transportista: “Me denuncian, no tengo miedo”

Policía vandaliza bus de la empresa Huáscar durante paro de transportistas y agrede a transportista: “Me denuncian, no tengo miedo”

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
PNP habría indicado que 'El Monstruo' planeó su captura para no pagar recompensa en Paraguay, según periodista paraguayo

PNP habría indicado que 'El Monstruo' planeó su captura para no pagar recompensa en Paraguay, según periodista paraguayo

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

Extorsionador encañona a chofer de ruta VES-Surquillo y le exige que envíe mensaje a colegas: "Me está pidiendo que nos alineemos"

LEER MÁS
Grave accidente en Comas: vehículo choca con moto policial y deja tres heridos cerca a la estación Belaunde del Metropolitano

Grave accidente en Comas: vehículo choca con moto policial y deja tres heridos cerca a la estación Belaunde del Metropolitano

LEER MÁS
Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025