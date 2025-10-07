"Queremos justicia": familiares piden dar con sujetos que asesinaron a tres amigos y dejaron herido a otro en Piura

Amigos se reunieron para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: composición LR/Almendra Ruesta.

Amigos se reunieron para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: composición LR/Almendra Ruesta.

Piura de luto. Sujetos aún no identificados descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra cuatro amigos que se encontraban conversando en una calle del sector 7 del asentamiento humano Nueva Esperanza, en el distrito de Veintiséis de Octubre (Piura).

El atentado se produjo la tarde del último lunes 6 de octubre. Los asesinos se movilizaban en un auto color plomo que ya habría andado rondando por el lugar. Estos habrían bajado del vehículo y disparado al menos treinta veces contra las víctimas, quienes han sido identificadas como Jhon Jiménez, Lennon Neyra, Luis Caballero y Juan Carlos Jaramillo.

Cabe señalar que los dos primeros fallecieron en el lugar donde se produjeron los disparos, mientras Caballero fue el último en morir la noche de este lunes cuando se encontraba en el hospital Santa Rosa. En cuanto a Jaramillo, según lo reportado por el Ministerio Público, se encuentra estable en el nosocomio antes mencionado.

Se oponen a versión de la PNP

Al respecto, la policía sostiene como principal hipótesis que se trataría de un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, los familiares rechazaron está versión.

"Mi primo no ha sido ningún delincuente, ha sido una persona trabajadora. El se dedicaba a repartir gaseosa (…) El día domingo estuvo de cumpleaños y su jefe le había dado el lunes libre. No tenía problemas con nadie", sostuvo Maritza Chiquito, prima de Neyra.

Por su parte, la esposa de Caballero contó que la víctima, quien trabajaba en el sector de construcción civil, no había recibido ningún tipo de amenaza antes del atentado. Deja un menor en estado de orfandad.

"Cómo fue el cumpleaños de uno de los chicos todos se habían juntado para conversar. El me dijo ahorita vengo a comer. Yo me estaba cambiando porque íbamos a salir después. Fue en ese momento que sonaron los disparos. Mi hijo pregunta mucho (por su padre), una persona no puede morir así", acotó.