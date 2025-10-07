HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cuatro asesinatos en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 6 de octubre iban 5.410 homicidios, a los cuales se suman cuatro víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.414.


Crímenes ocurrieron en Piura y Madre de Dios.
Crímenes ocurrieron en Piura y Madre de Dios. | Fuente: Maribel Mendo / La República. | Foto: composición LR.

Continúa los crímenes a nivel nacional. En las últimas horas, cuatro personas fueron asesinadas: tres de ellas en la región Piura y la cuarta en Madre de Dios. Con estas muertes, la cifra de homicidios en lo que va del año asciende a 5.414, según el conteo diario que realiza La República.

Asesinan de varios disparos a tres amigos mientras conversaban en Piura

Un día sangriento se vivió en la región Piura. Cuatro amigos fueron baleados mientras conversaban en plena vía pública del A.H. Nueva Esperanza, en el distrito Veintiséis de Octubre. Producto del ataque, dos fallecieron en el acto y un tercero murió horas después en el hospital debido a complicaciones.

De acuerdo a información policial, sujetos a bordo de un auto interceptaron a los amigos y, sin mediar palabra, les dispararon hasta en 30 ocasiones. Tras lograr su cometido, huyeron con rumbo desconocido. Las primeras víctimas mortales fueron identificadas como Jhon Leny Jiménez Riofrio y Jhon Lenno Neyra García. Luego, falleció Luis Jhair Caballero Acosta, quien deja a un menor en la orfandad.

Indignados y entre lágrimas, los deudos rechazaron la versión de la Policía, quienes presumen un ajuste de cuentas como móvil del crimen. "Mi primo no ha sido ningún delincuente, ha sido muy trabajador", expresó la prima de Neyra, Maritza Chiquito.

Los tres amigos se dedicaban a la construcción civil. Según la esposa de Caballero, se habían reunido para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Asimismo, se conoció que el cuarto amigo permanece internado en el Hospital Santa Rosa. Afortunadamente, logró estabilizarse.

Acribillan a mujer en hotel de Madre de Dios: cámaras grabaron el crimen

A plena luz del día y ante la mirada de varios huéspedes y trabajadores, un delincuente asesinó a Iracema Vizcarra Valdez, de 37 años, en un hotel de Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que la víctima se percató de su atacante e intentó refugiarse en la zona de caja. Sin embargo, el presunto sicario la siguió y sin titubear descargó tres disparos contra ella.

Aunque la mujer cayó muy grave al suelo, el delincuente se acercó y disparó una última vez directo a su cabeza. Tras ello, huyó a bordo de una motocicleta junto a su cómplice. Horas después, la Policía logró detener a Carlos David M.V., quien es sindicado como el presunto autor del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la hipótesis del ataque.

En tanto, el padre de la víctima reveló a medios locales que escuchó los disparos, pero pensó que se trataban de fuegos artificiales. "Una vecina me dice 'Es tu hija, es tu hija' y corrí a verla, todavía se movía, pero no resistió", narró mientras trataba de contener el llanto. Asimismo, detalló que la víctima era su hija mayor, quien siempre los ayuda y atendía. Iracema deja a 2 menores en la orfandad. Él presume que se trató de un intento de asalto.

