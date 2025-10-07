HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

RMP explica qué debe pasar para que policías paguen pasaje en transporte público: "Eso se resuelve en el Congreso"

En Sin Guion, Rosa María Palacios comentó sobre el cuestionamiento a la gratuidad del pasaje para efectivos de la Policía Nacional del Perú en buses de transporte público. Señaló que el Congreso debería modificar la ley para que este beneficio aplique únicamente mientras los policías estén en servicio.

RMP explica qué debe pasar para que policías paguen pasaje en transporte público en Sin Guion
RMP explica qué debe pasar para que policías paguen pasaje en transporte público en Sin Guion | Composición LR | Jazmín Ceras

En el programa Sin Guion, la periodista Rosa María Palacios se pronunció sobre la gratuidad del pasaje en el transporte público para miembros de la Policía Nacional del Perú y las precisiones que debería realizar el Congreso al respecto. Esto luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a una agente negándose a pagar S/2 de pasaje en un bus de transporte público.

Ante esto, la periodista señaló que el Parlamento podría ejecutar una atingencia en la Ley N° 26271, la cual dictamina este beneficio, y aplicarla solo cuando los efectivos se encuentren en servicio. "Si un policía uniformado se sube al bus, ahí puedo entender que no pague pasaje, porque está en servicio (...) pero no es que tengan transporte público gratuito. El transporte público no es del Estado, es privado", enfatizó.

"El transporte público no es del Estado"

Luego de esta precisión, Palacios se refirió a la actual situación de los transportistas, que vienen acatando diversas medidas de paro y movilizaciones durante las últimas semanas en reclamo de la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno respecto a las extorsiones y asesinatos que enfrenta el sector.

"Decirle al sector privado que tiene que subsidiar al policía... sobre todo si el policía no te defiende y, además, en ese momento está haciendo sus tareas domésticas como cualquier civil... Creo que la norma necesita una precisión, porque hay un vacío (...) Si fuera el Metropolitano o el Metro de Lima ahí lo entiendo, es del Estado y el Estado no le cobra a sus propios trabajadores, o decide a cuáles sí y a cuáles no", afirmó.

"La desobediencia civil puede costarte algo"

Respecto a si un conductor podría negarse a acatar el pase libre, Rosa María Palacios apuntó que esto iría más allá del monto: “Finalmente, son dos soles". Señaló que si bien no se trata de una infracción grave “la desobediencia civil puede costarte algo, no mucho (...) pero sí es algo que debemos resolver en el Congreso. Eso se resuelve en el Congreso”.

