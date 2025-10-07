HOYSuscripcion LR Focus

Investigan a tres policías tras pedir coima de S/1.000 a conductor en Trujillo

Chofer denunció que agentes lo intervinieron mientras manejaba su vehículo en el distrito de El Porvenir. Detenidos se encuentran en la Unidad de Flagrancia acusados del presunto delito de concusión.


Jefe de la Región Policial de La Libertad indicó que no protegerán a los malos elementos.
Jefe de la Región Policial de La Libertad indicó que no protegerán a los malos elementos. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Foto: difusión.

Tres agentes de la Policía Nacional, de la comisaría Nicolás Alcázar del distrito de El Porvenir, en Trujillo, fueron detenidos por sus propios colegas luego de que un conductor los denunció por exigirle una coima de S/. 1.000.

Según el denunciante, él fue intervenido por los malos agentes, cuando se desplazaba por las calles del distrito zapatero, quienes lo acusaron de manejar un vehículo robado.

Identifican a policías detenidos

Tras lo sucedido, efectivos de la PNP del área Anticorrupción detuvieron a Jean Carlos Gutiérrez Pastor, de 29 años; Edwin Anthony Huarniz Valle, de 31 años; y Yeminson Junior Malca Hernández, de 33 años. Todos ellos, suboficiales de tercera.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia del distrito de El Porvenir para las investigaciones correspondientes.

Policía condena a malos elementos

Por su parte, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena condenó el accionar de los malos elementos involucrados en el presunto delito de concusión.

"Nosotros no vamos a proteger a estos malos elementos (policías detenidos) que manchan nuestro sagrado uniforme. Al tomar conocimiento del hecho, nosotros mismos hemos presentado la denuncia correspondiente y los hemos detenido y puesto a disposición de la justicia. Cada uno es responsable de sus actos y, por estos hechos, ellos tendrán que responder ante la justicia", dijo la autoridad policial.

