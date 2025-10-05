HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Los Pulpos ordenaron eliminar a hombre en Trujillo: víctima pertenecía a La Jauría

Móvil del atentado contra Alfredo Cabrera Gonzales sería por el control del cobro de cupos en el distrito de La Esperanza, según informó la Policía.

Al momento hay cuatro detenidos implicados en crimen. Foto: composición LR.

El jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, informó a la prensa que la organización criminal Los Pulpos ordenó la ejecución de Alfredo Cristopher Cabrera Gonzales, quien fue acribillado dentro de su vehículo el último viernes en el distrito de La Esperanza, en Trujillo.

Según la autoridad policial, la víctima formaba parte de la organización criminal La Jauría, dedicada a la extorsión y al sicariato en La Esperanza. El móvil del crimen sería un ajuste de cuentas o la disputa de la hegemonía por parte de la organización criminal liderada por Johnson Cruz, quien busca tener el control del cobro de cupos en La Esperanza.

“La hipótesis que se está manejando es un ajuste de cuentas y también el control territorial que quiere tener Los Pulpos en la zona de La Jauría. Sabemos que estas dos organizaciones criminales siempre han rivalizado por la hegemonía territorial y el control de las actividades criminales en Trujillo”, dijo Llerena.

Hay cuatro detenidos

El mando de la PNP añadió que hay cuatro detenidos involucrados en el asesinato de Alfredo Cabrera. Todos ellos formarían parte de Los Pulpos.

“Uno de los involucrados en el crimen formaría parte de Los Pulpos. Tenemos a las personas que han centrado a la víctima y otra persona que ha planificado el crimen”, informó.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Luis Nery Ponce, Willy Andrés Valderrama Oloya, Dayana Kimberlin Villalobos Flores y una fémina más por identificar.

