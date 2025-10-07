HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Sociedad

Rondas campesinas protestan contra el MTC en paro indefinido por promesas incumplidas de carreteras: “No cumplen con los pueblos”

Ronderos, gremios civiles y pobladores respaldan el paro indefinido por abandono de las autoridades en su región. El bloqueo de más de cuatro puntos de la Carretera Longitudinal de la Sierra deja sin conexión a transportistas provenientes de la Selva.

Ronderos anuncian paro indefinido en Jaén por obras inconclusas del MTC.
Composición LR | Facebook/JaénAlMinuto

El presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú (CUNARC), Flavio Flores Chuquipoma, en entrevista con La República, señaló que los ronderos realizarán paro indefinido en protesta contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por incumplimiento de la rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Longitudinal Sierra - tramo 2 desde el 2014.

A las cero horas del lunes 6 de octubre, las rondas campesinas de Cajamarca bloquearon la carretera Fernando Belaúnde Terry, tramo que une las ciudades de Jaén, Chiclayo y Amazonas. Al menos en cuatro puntos se han instalado piquetes para evitar el paso de buses, vehículos particulares y de carga pesada. De acuerdo con Flores Chuquipoma, se han visto obligados a tomar esta medida que afecta a compatriotas para ser escuchados. Asimismo, indicó que permiten el tránsito de ambulancias y de camiones con alimentos, por ciertas horas.

Pobladores exigen que se cumpla el proyecto de rehabilitación y renovación de la Carretera Longitudinal de la Sierra. Foto: Emmanuel Moreno/La República

Pobladores exigen que se cumpla el proyecto de rehabilitación y renovación de la Carretera Longitudinal de la Sierra. Foto: Emmanuel Moreno/La República

El representante de CUNARC denunció que hace unas semanas la organización tenía planificado una reunión con el MTC; sin embargo, esta se habría realizado con falsos dirigentes. "Lo que ha enardecido más es que ya se tenía planificado una fecha de jornada de lucha, pero el Ministerio de Transporte y Comunicaciones envió una delegación antes y boicoteó el encuentro reuniéndose con falsos seudodirigentes. Eso ha generado indignación".

Además, exigen la reapertura del Aeropuerto Fernando Belaúnde Terry, en Jaén, tras casi tres años de cierre. "Nos informaban de que ya están vendiendo pasajes, pero la gente ya no cree, porque piensan que es un adormecimiento para calmas las cosas, porque no tienen una fecha definida para cuando se estaría iniciando los vuelos. Entonces, son unas obras y proyectos más que están paralizador como elefantes blancos".

Carretera lleva más de 10 años sin terminar

La República accedió a datos de información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el proyecto de inversión "Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, tramo Cochabamba, Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple" a cargo del MTC. Fue declarado viable en el 2012 e inició obras en el 2014. Sin embargo, 10 años después solo lleva un avance físico del 7.06%.

De acuerdo al detalle del documento, esta obra debería ser entregada el 31 de diciembre de 2027, pero a la fecha solo se ha avanzado en un 80% el primer subtramo. La carretera provincial tiene una extensión de 875.1 km conformada por 18 subtramos viales. Al cierre de la nota, el MTC no ha brindado respuesta sobre el pedido de la población.

Sin diálogo, el paro no cesa

El presidente de CUNARC adelantó que si el ministro de Tranportes, César Sandoval, no instala una mesa de diálogo en su región en un corto plazo, los departamentos de La Libertad, Arequipa y otras pertenecientes a la selva se sumarán al paro. Según Flavio Flores, su región y las mencionadas anteriormente están siendo afectadas gravemente por la contaminación ambiental por parte de la minería ilegal.

En su segundo día de paro, pasajeros han optado por caminar la carretera para llegar a su destino. Foto: Facebook/JaénAlMinuto.

En su segundo día de paro, pasajeros han optado por caminar la carretera para llegar a su destino. Foto: Facebook/JaénAlMinuto.

Además, expresó que desde este martes 7 de octubre, diversos ronderos y pobladores se están dirigiendo a los puntos de bloqueo para sumarse a la protesta. "Somos más de 2 millones y medio de ronderos en el país... el pueblo, ahora, tiene que defenderse con lo que tiene, porque no tiene confianza. (El Gobierno) se ha convertido en un aliado más de la delincuencia y la corrupción", sentenció.

Empresas de transporte interprovincial suspenden servicios

Tras el anuncio del paro en Jaén, empresas de transporte interprovincial han informado a sus pasajeros y colaboradores que suspenden el servicio de paro en las siguientes salidas:

  • Chachapoyas - Lima
  • Rutas regionales entre las ciudades de Chachapoyas, Trujillo, Bagua, Jaén, Piura, Chiclayo y Tarapoto.

Las rutas que actualmente se encuentran afectadas son:

  • Jaén - San Ignacio: bloqueo a la altura del cruce de Bellavista
  • Jaén - Chiclayo: Interrumpida en el sector Chiple
  • Cajamarca - Bambamarca: Cerrada en el km 3.5
  • Cajamarca - Chota: Bloqueo en el km 67, en el sector El Empalme.

Los ronderos y pobladores han acatado un paro indefinido hasta recibir respuesta del MTC, exigen que se retome las obras de proyectos inconclusos y de seguridad. Hacen un llamado a los ministros para entablar diálogo sobre las problemáticas que los aqueja.

