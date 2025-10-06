Esta tarde, el sistema de radares que controla el tráfico aéreo en el país experimentó una caída temporal que afectó a las operaciones aéreas en diversos aeropuertos, así lo reportó Corpac. Durante los 20 minutos en los que el radar no funcionó, se generaron demoras y se reprogramaron varios vuelos.

Aunque desde la empresa indicaron que la falla fue rápidamente solucionada y las operaciones se restablecieron con normalidad, algunos pasajeros se vieron afectados por las postergaciones de sus vuelos, especialmente en las horas posteriores a la reactivación del sistema.

Pronunciamiento Corpac

Vuelos se retrasan por caída de radares

Ante la caída del radar, Corpac indicó que se implementó de inmediato el protocolo denominado “separación por procedimiento”. Este sistema, que se activa cuando el radar no está disponible, consiste en aumentar la distancia entre aeronaves para mantener la seguridad en el aire. En condiciones normales, los aviones deben estar separados por 3 a 5 minutos, pero en este caso se ordenó una separación de 10 minutos.

Según indicaron desde la empresa, este ajuste es una medida estándar para prevenir cualquier posible colisión o accidente durante situaciones de contingencia. Aunque no hubo cancelaciones de aterrizajes, la medida causó la reprogramación de algunos vuelos, lo que resultó en demoras para los pasajeros.

Se normalización de las operaciones

Según indicaron para La República, "el problema del radar fue resuelto en aproximadamente 20 minutos, y las operaciones aéreas fueron completamente restablecidas". Añadieron que esta interrupción ocurrió en un período de baja demanda operacional, lo que permitió reducir el impacto en la red de vuelos.

Desde entonces, los vuelos continúan con normalidad, aunque algunos pasajeros aún enfrentan demoras debido a la reorganización de horarios. Las causas aún se encuentran bajo investigación.

