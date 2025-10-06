HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Sociedad

Corpac reporta caída de radares a nivel nacional: provocó demoras y postergación de vuelos en aeropuertos del país

La falla se extendió por 20 minutos y obligó a activar un protocolo especial de separación entre aeronaves, segun reportó Corpac.

Corpac eeporta retrasos en vuelos
Corpac eeporta retrasos en vuelos | Andina

Esta tarde, el sistema de radares que controla el tráfico aéreo en el país experimentó una caída temporal que afectó a las operaciones aéreas en diversos aeropuertos, así lo reportó Corpac. Durante los 20 minutos en los que el radar no funcionó, se generaron demoras y se reprogramaron varios vuelos.

Aunque desde la empresa indicaron que la falla fue rápidamente solucionada y las operaciones se restablecieron con normalidad, algunos pasajeros se vieron afectados por las postergaciones de sus vuelos, especialmente en las horas posteriores a la reactivación del sistema.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Pronunciamiento Corpac

Pronunciamiento Corpac

PUEDES VER: Adolescente de 17 años fallece durante evaluación médica de rutina en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete en Cusco

lr.pe

Vuelos se retrasan por caída de radares

Ante la caída del radar, Corpac indicó que se implementó de inmediato el protocolo denominado “separación por procedimiento”. Este sistema, que se activa cuando el radar no está disponible, consiste en aumentar la distancia entre aeronaves para mantener la seguridad en el aire. En condiciones normales, los aviones deben estar separados por 3 a 5 minutos, pero en este caso se ordenó una separación de 10 minutos.

Según indicaron desde la empresa, este ajuste es una medida estándar para prevenir cualquier posible colisión o accidente durante situaciones de contingencia. Aunque no hubo cancelaciones de aterrizajes, la medida causó la reprogramación de algunos vuelos, lo que resultó en demoras para los pasajeros.

PUEDES VER: Corpac invertirá S/190 millones en equipos aeroportuarios, el monto más alto en dos décadas

lr.pe

Se normalización de las operaciones

Según indicaron para La República, "el problema del radar fue resuelto en aproximadamente 20 minutos, y las operaciones aéreas fueron completamente restablecidas". Añadieron que esta interrupción ocurrió en un período de baja demanda operacional, lo que permitió reducir el impacto en la red de vuelos.

Desde entonces, los vuelos continúan con normalidad, aunque algunos pasajeros aún enfrentan demoras debido a la reorganización de horarios. Las causas aún se encuentran bajo investigación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adolescente de 17 años fallece durante evaluación médica de rutina en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete en Cusco

Adolescente de 17 años fallece durante evaluación médica de rutina en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete en Cusco

LEER MÁS
Corpac inicia mantenimiento en pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco

Corpac inicia mantenimiento en pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco

LEER MÁS
Bomberos fallecidos en el Jorge Chávez: Fiscalía tiene 15 días para acusar o archivar caso

Bomberos fallecidos en el Jorge Chávez: Fiscalía tiene 15 días para acusar o archivar caso

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: liberan Panamericana Norte luego de más de 10 horas de protesta

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: liberan Panamericana Norte luego de más de 10 horas de protesta

LEER MÁS
¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

¿Clases presenciales o virtuales este 7 de octubre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Paro de transportistas continúa este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

¿Paro de transportistas continúa este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

LEER MÁS
Paro de transportistas del 6 de octubre: Alimentadores de Naranjal y Bertello en Los Olivos retoman su servicio en horas de la tarde

Paro de transportistas del 6 de octubre: Alimentadores de Naranjal y Bertello en Los Olivos retoman su servicio en horas de la tarde

LEER MÁS
¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

LEER MÁS
Conductor rompe en llanto durante paro de transportistas: “Me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”

Conductor rompe en llanto durante paro de transportistas: “Me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025