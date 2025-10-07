¿Habrá paro el miércoles 8 de octubre, feriado nacional? Gremios de transportistas se pronuncian

Luego del paro del lunes 6 de octubre y las movilizaciones registradas el martes 7 en distintos puntos de Lima y Callao, muchos ciudadanos se preguntan si este miércoles 8 de octubre, feriado nacional por el Combate de Angamos, habrá una nueva paralización del transporte público.

Los principales gremios de transportistas descartaron realizar un paro durante el feriado, aunque persisten diferencias internas entre los distintos bloques. Mientras un sector decidió dar una tregua temporal al Gobierno, otros dirigentes evalúan nuevas medidas si no se concretan los compromisos asumidos frente a la ola de extorsiones y ataques que afecta al sector.

Por su parte, el vocero de la Cámara de Transporte Urbano, Martín Ojeda, principal impulsador del paro, informó que el servicio operará con normalidad el 8 de octubre y que seguirán conversando con los dirigentes y autoridades en caso se reporte otro ataque extorsivo.

Las protestas previas

El paro del lunes 6 generó congestión y suspensión parcial del servicio en varios distritos, principalmente en Puente Piedra, Villa El Salvador y San Martín de Porres. Los transportistas reclamaron acciones inmediatas frente al incremento de extorsiones, amenazas y asesinatos que sufren choferes y cobradores en Lima y Callao.

El martes 7, los gremios realizaron movilizaciones y bloqueo parcial de vías en distritos como Ventanilla y San Juan de Lurigancho. Allí, algunos dirigentes aceptaron una tregua luego de que se anunciara la creación de un grupo de élite policial especializado en combatir las mafias del transporte.

Divisiones entre los gremios

No todos los dirigentes coincidieron con los acuerdos alcanzados. El grupo encabezado por Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, señaló que no llegó a un consenso con el Congreso, por lo que planea volver a reunirse en los próximos días para definir si continuarán o no con las medidas de protesta.

“Nosotros no hemos firmado ningún acta de compromiso. Queremos resultados reales, no promesas. Si no hay avances concretos, volveremos a movilizarnos”, expresó Palomino. En ese sentido, expresó a La República su rechazo al primer acuerdo firmado junto a la PCM

Por su parte, Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, manifestó que se está evaluando realizar un nuevo paro en las próximas semanas, antes de que acabe octubre, como medida de presión para que el Ejecutivo atienda de manera urgente sus reclamos.

Campos también cuestionó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien pidió “paciencia” ante el incremento de extorsiones, al considerar que el Gobierno “no ha mostrado una respuesta firme” frente a la crisis de seguridad que afecta al transporte.

Además, agregó que la inactividad de las autoridades agraba la situación, por lo que tienen que tomar medidas rápidas. “No se puede pedir paciencia cuando están matando a los conductores. El Gobierno no entiende la gravedad del problema”, dijo.

Lo que se espera para el feriado

El miércoles 8 de octubre, al ser feriado nacional, no habrá labores en el sector público ni privado. Se prevé que el transporte urbano e interprovincial funcione con normalidad, aunque las autoridades han dispuesto un plan de contingencia ante la posibilidad de bloqueos aislados en distritos donde aún hay descontento.

El presidente del Congreso, José Jerí, confirmó que se mantendrán las conversaciones con todos los gremios para garantizar seguridad y estabilidad en el sector transporte.

Aunque la mayoría de gremios ha levantado la medida de fuerza, persisten las divisiones internas entre los transportistas. Dirigentes como Miguel Palomino y Julio Campos no descartan un nuevo paro antes de fin de mes, mientras el Gobierno enfrenta crecientes críticas por su respuesta ante el aumento de las extorsiones.

