Desde la cero horas de este lunes 6 de octubre, cientos de miembros de las rondas campesinas y otros colectivos civiles decidieron bloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo que une a las ciudades de Chiclayo (Lambayeque) y Jaén (Cajamarca), con lo que la costa y el nororiente han quedado incomunicados. El motivo es un enfático reclamo al Estado por mejores condiciones de vida.

Los manifestantes tomaron esta vía en dos sectores: Chiple y Chamaya. Aquí colocaron palos, piedras y llantas para impedir que los vehículos de personas y de carga continúen su camino, dejándolos varados hasta esta hora del día. Los viajeros que urgen llegar a sus destinos han tenido que caminar con sus maletas y mochilas para hacer trasbordo y seguir hacia su destino. La situación es de máxima tensión entre los ronderos, pasajeros y la Policía, que trata de recuperar el control.

Incertidumbre en terminal de buses

La República llegó hasta el terminal terrestre Gacela (conocido como 'Nororiente') en Chiclayo y comprobó que las protestas han obligado a que las empresas de buses suspendan la venta de pasajes hacia la selva nororiental. Los pasajeros manifestaron que existe gran incertidumbre de cuándo se podrá restablecer el pase vehicular, por lo que prefieren no arriesgarse a quedar varias horas esperando en el camino, expuestos al clima y posibles enfrentamientos.

"Nuestro último bus salió a las 11 p. m. del último domingo desde Chiclayo y se ha quedado varado en el sector Chiple por la protesta de las rondas. Hasta esta hora del día (12 horas después) permanece ahí", declaró Liliana Carrasco, trabajadora de la empresa Crucero Jaén.

Es importante mencionar que en la vía Cajamarca - Bambamarca también se reporta un piquete de manifestantes en el sector Empalme.

Reclamos

La sociedad civil y bases de las Rondas Campesinas exigen al Ejecutivo la atención urgente con el mejoramiento de las carreteras en la localidad de Cutervo con el fin de tener un mejor dinamismo del comercio y reducir la posibilidad de accidentes de tránsito. Asimismo, solicitan solucionar las deficiencias en los centros de salud del norte de Cajamarca y cubrir las carencias en los colegios públicos