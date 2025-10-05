HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

La jornada también incluirá acceso gratuito a museos emblemáticos, como parte de las celebraciones por el aniversario de la Marina de Guerra y el homenaje al almirante Miguel Grau y al Combate de Angamos.

La Base Naval del Callao abrirá sus puertas el 12 de octubre con ingreso gratuito para miles de visitantes que deseen explorar sus instalaciones y museos, en un evento organizado por la Marina de Guerra del Perú.
La Base Naval del Callao abrirá sus puertas el 12 de octubre con ingreso gratuito para miles de visitantes que deseen explorar sus instalaciones y museos, en un evento organizado por la Marina de Guerra del Perú. | Difusión

La Base Naval del Callao abrirá sus puertas este domingo 12 de octubre en una jornada especial de ingreso gratuito que permitirá a miles de visitantes recorrer sus instalaciones y museos. La iniciativa es organizada por la Marina de Guerra del Perú y buscaría acercar a la ciudadanía al patrimonio naval con un par de requisitos previos.

El proceso de inscripción comenzó el 22 de septiembre a través de la plataforma oficial de la Marina. Las entradas se agotaron rápidamente, aunque el comandante Sergio Manrique, vocero del BAP Bolognesi, no descartó la posibilidad de habilitar más cupos. En caso se amplíe el aforo, los interesados deberán completar el registro digital y presentar un código QR, en formato físico o digital, junto con su DNI.

El Museo Naval estará abierto al público este 12 de octubre.

El Museo Naval estará abierto al público este 12 de octubre.

¿Cómo será la visita? Recomendaciones

El ingreso se realizará únicamente por la Puerta N.º 1 (Av. Contralmirante Mora s/n) y la Puerta N.º 7 (Av. Néstor Gambeta s/n). No habrá estacionamiento disponible, por lo que se recomienda a los asistentes tomar previsiones. En el caso de menores y personas con discapacidad física, deberán acudir acompañados de un adulto o tutor.

Esta jornada forma parte de las celebraciones por el aniversario de la Marina de Guerra y el homenaje al almirante Miguel Grau y al Combate de Angamos. Además de visitar buques y submarinos, los asistentes podrán presenciar demostraciones militares y conocer de cerca el trabajo diario de la institución.

La iniciativa de la Marina de Guerra será gratuita.

La iniciativa de la Marina de Guerra será gratuita.

¿Qué museos tienen entrada gratuita?

Como parte de la programación, la Marina también ha dispuesto acceso gratuito a museos emblemáticos, donde vivió el héroe nacional y su familia:

  • El Museo Naval Casa Grau, en el Centro Histórico de Lima
  • La Casa Museo Gran Almirante Grau, en Piura

