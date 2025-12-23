La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó el plan Verano 2026 para la Panamericana Sur, con el objetivo de garantizar el flujo vehicular, la seguridad y la continuidad de los servicios esenciales en la vía, tras asumir su administración luego de la salida de Rutas de Lima a inicios de diciembre. En ese contexto, el alcalde Renzo Reggiardo reiteró que su gestión no restablecerá el cobro de peajes.

“Nosotros no estamos autorizados a cobrar peajes por mandato judicial. Lo que hacemos es atender las necesidades de la población tras el abandono de una empresa privada que tenía la concesión de las vías”, declaró desde el centro de control de Villa. Además, aseguró que la comuna limeña cuenta con los recursos económicos necesarios para garantizar el mantenimiento y la atención de la Panamericana Sur.

TE RECOMENDAMOS MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

MML ejecuta carta fianza de US$ 40 millones a Rutas de Lima

Reggiardo explicó que la MML ha asumido la atención de 15 puntos críticos que quedaron abandonados tras la salida de Rutas de Lima. Indicó que en ese periodo se registraron deficiencias en el mantenimiento de áreas verdes, la gestión de residuos sólidos y la logística vial en la Panamericana Sur. Pese a ello, anunció que la comuna cuenta con los recursos necesarios para garantizar los servicios, tras ejecutar la carta fianza por incumplimiento de contrato, por un monto de 40 millones de dólares.

“Contamos con una cantidad importante de dinero que será colocada en un fideicomiso y utilizada exclusivamente para brindar el servicio que la población merece”, expresó el alcalde, garantizando que no afectará el presupuesto municipal.

Asimismo, cuestionó las voces que plantean restablecer el cobro de peajes y recordó que dicha medida no es viable en la actualidad. “Primero, no podemos cobrar por mandato judicial. Segundo, se deben realizar mejoras como las vías alternas, que forman parte de las sentencias judiciales. Tercero, los costos podemos asumirlos y lo estamos haciendo a partir de la ejecución de la carta fianza, conforme al marco legal”, afirmó.

Plan de la MML durante el verano 2026

La Municipalidad de Lima presentó el operativo Verano 2026, que contempla el despliegue de un plan de seguridad vial en la Panamericana Sur y en los accesos a las playas durante la temporada de mayor tránsito. El operativo se ejecutará en coordinación con la Policía Nacional, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Cuerpo General de Bomberos, e incluye una flota operativa con unidades de auxilio vial, grúas, motocicletas, ambulancias y drones, tanto en la Panamericana Sur como en la Norte.

Asimismo, se ha habilitado una central de emergencias que operará las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender auxilios mecánicos, accidentes de tránsito, emergencias médicas y labores de limpieza de la vía. El plan también contempla la aplicación del cambio de sentido de la vía los domingos de enero a marzo de 2026, así como el jueves 1 de enero y el domingo 5 de abril de 2026, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., con el fin de agilizar el retorno vehicular, reducir la congestión y reforzar la seguridad vial.