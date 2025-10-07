HOYSuscripcion LR Focus

Grave accidente en Comas: vehículo choca con moto policial y deja tres heridos cerca a la estación Belaunde del Metropolitano

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Collique, en Comas. Conductor de la motocicleta salió despedido tras violento choque.

accidente en Comas deja 3 heridos
accidente en Comas deja 3 heridos | Composición LR

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 7 de octubre en la intersección de la av. Universitaria con Belaunde Oeste, a la altura de la estación Belaunde del Metropolitano, en el distrito de Comas. Según el parte del patrullaje municipal, un automóvil color azul, de placa CFW-037, embistió a una moto policial, causando que el conductor saliera despedido varios metros hasta caer malherido sobre la vía.

Además del conductor del vehículo menor, una mujer que transitaba por la zona y quien manejaba el auto también resultaron heridos. Bomberos, paramédicos del serenazgo y agentes municipales llegaron al lugar minutos después del llamado de emergencia para trasladar a los tres heridos al Hospital de Collique.

lr.pe

Auto impacta contra moto policial y deja 3 heridos

La magnitud del choque provocó serios daños en la señalización de concreto que forma parte de la infraestructura de la estación. Imágenes tomadas por las cámaras de seguridad muestran cómo parte de la señalética de concreto terminó arrancada de su base. La presencia de restos del vehículo menor dispersos en la vía generó alarma entre los peatones y usuarios del Metropolitano que presenciaron la escena.

Las autoridades municipales confirmaron que el personal de serenazgo fue alertado por la central de monitoreo y acudieron al lugar para brindar apoyo inmediato. A su llegada, encontraron a los tres heridos en la vía y solicitaron la presencia de paramédicos y bomberos para su traslado urgente. El tránsito en la zona fue restringido temporalmente mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza.

Las cámaras de seguridad instaladas en la estación y en el cruce vial serán clave para esclarecer lo ocurrido. Hasta el cierre de esta nota, no se ha revelado la identidad de los involucrados, pero se sabe que el estado del motociclista es delicado y que permanece internado bajo observación.

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

