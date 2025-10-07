Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 7 de octubre en la intersección de la av. Universitaria con Belaunde Oeste, a la altura de la estación Belaunde del Metropolitano, en el distrito de Comas. Según el parte del patrullaje municipal, un automóvil color azul, de placa CFW-037, embistió a una moto policial, causando que el conductor saliera despedido varios metros hasta caer malherido sobre la vía.

Además del conductor del vehículo menor, una mujer que transitaba por la zona y quien manejaba el auto también resultaron heridos. Bomberos, paramédicos del serenazgo y agentes municipales llegaron al lugar minutos después del llamado de emergencia para trasladar a los tres heridos al Hospital de Collique.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bloquean carretera en Piura luego de que madre de familia perdiera la vida en accidente de tránsito

Auto impacta contra moto policial y deja 3 heridos

La magnitud del choque provocó serios daños en la señalización de concreto que forma parte de la infraestructura de la estación. Imágenes tomadas por las cámaras de seguridad muestran cómo parte de la señalética de concreto terminó arrancada de su base. La presencia de restos del vehículo menor dispersos en la vía generó alarma entre los peatones y usuarios del Metropolitano que presenciaron la escena.

Las autoridades municipales confirmaron que el personal de serenazgo fue alertado por la central de monitoreo y acudieron al lugar para brindar apoyo inmediato. A su llegada, encontraron a los tres heridos en la vía y solicitaron la presencia de paramédicos y bomberos para su traslado urgente. El tránsito en la zona fue restringido temporalmente mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza.

Las cámaras de seguridad instaladas en la estación y en el cruce vial serán clave para esclarecer lo ocurrido. Hasta el cierre de esta nota, no se ha revelado la identidad de los involucrados, pero se sabe que el estado del motociclista es delicado y que permanece internado bajo observación.

PUEDES VER: Choque de bus interprovincial en la Panamericana Norte deja un fallecido y un herido de gravedad en Chimbote

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.