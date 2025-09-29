Solicitan apoyo. Un gatito, de aproximadamente tres años, sufrió un accidente en el sector Palao, en San Martín de Porres (SMP). El felino habría sido impactado por un vehículo en plena Panamericana Norte, una vía altamente transitada, en horas de la noche del domingo 28 de septiembre. Su situación pudo empeorar de no ser por la joven Gianella, quien lo rescató del lugar y lo puso a salvo en su hogar.

El pequeño animal sufre las consecuencias del accidente, pues, tras ser llevado a un veterinario, se le encontró lesiones por impacto en la cabeza, heridas en la mandíbula e inflamación en la nariz. "Es un milagro que haya sobrevivido, merece un hogar", menciona Gianella, quien ahora lo alberga en su casa, pero, al tener otras 4 mascotas rescatadas, no puede acoger uno más, por lo que busca un hogar para él.

Gatito busca una familia

Se desconoce la edad exacta del felino, pues se sospecha que sería un animalito sin dueño que deambulaba por la zona en el distrito de San Martín de Porres. Sin embargo, el veterinario ha estimado que tendría unos tres años. La situación preocupa más cuando su cuidadora nota que el gatito no quiere comer y que se debería a otro golpe o impacto en el estómago: "Está estable, pero requiere cuidados".

No solo los medicamentos, sino también el tratamiento médico para el felino, que incluyen exámenes de la cabeza, son requeridos para determinar los daños que ha sufrido. Por ello, Gianella solicita cualquier tipo de ayuda y sigue en la búsqueda de una familia que pueda brindarle un hogar. Si desea colaborar con ella, puede ponerse en contacto al número 952 442 066.

