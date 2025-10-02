HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sujeto roba joyas valorizadas en más de S/35 mil en mercado Unicachi de SMP: fue captado en video

Delincuente aprovechó horas de la madrugada para hurtar joyas de oro y plata que ocultó en dos bolsas de plástico. Denuncian que algunas cámaras del mercado no funcionan correctamente. 

Nuevo crimen se registró en el distrito de San Martín de Porres. Un hombre robó joyas de oro y plata valorizadas en más de S/35 000 de un bazar-joyería perteneciente a una comerciante del mercado Plaza Unicachi Caquetá. Robo ocurrió durante horas de la madrugada.

Según la dueña del negocio, en la mañana recibió la llamada de otra vendedora quien le notificó que la puerta de su puesto se encontraba semiabierta y sin candado, a pesar de que la noche anterior lo había dejado cerrado como de costumbre. Se conoció que el delincuente fue captado en video saliendo con dos bolsas llenas en cuyo interior estarían las joyas robadas.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Delincuente roba casa de perrito policía mientras este patrullaba las calles en Chiclayo

Sujeto quedó registrado por cámaras de seguridad

En las imágenes registradas por las cámaras privadas de otro puesto alterno se observa cómo el sujeto, vestido con casaca negra y gorra azul para ocultar su rostro, camina lentamente en dirección a la salida sosteniendo bolsas en ambos brazos con las joyas hurtadas. El hecho sucedió al rededor de las 4:40 de la madrugada.

Tras el hurto, la víctima puso la denuncia respectiva ante la comisaría del sector, y luego peritos de criminalística se hicieron presente para recopilar pruebas y realizar las primeras diligencias en el lugar, según reportó 24 Horas.

Entierran a adulto mayor maniatado para robarle su vivienda en Puno: sobrevivió luego de 10 horas

Comerciantes denuncias fallas de cámaras de vigilancia

Vendedores de otros puestos aprovecharon para denunciar que algunas de las cámaras del mercado no funcionan adecuadamente, lo cual, los pone en desventaja si en un futuro también son blanco de robos. De esa manera, exigieron a la administración tomar cartas en el asunto para mejorar el mantenimiento de los aparatos. "Lo retiraron nada más (las cámaras) y se esperaba que lo cambiaran por unas nuevas, pero nada", se quejó uno de los comerciantes para el medio informativo.

