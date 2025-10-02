Sujeto roba joyas valorizadas en más de S/35 mil en mercado Unicachi de SMP: fue captado en video

Nuevo crimen se registró en el distrito de San Martín de Porres. Un hombre robó joyas de oro y plata valorizadas en más de S/35 000 de un bazar-joyería perteneciente a una comerciante del mercado Plaza Unicachi Caquetá. Robo ocurrió durante horas de la madrugada.

Según la dueña del negocio, en la mañana recibió la llamada de otra vendedora quien le notificó que la puerta de su puesto se encontraba semiabierta y sin candado, a pesar de que la noche anterior lo había dejado cerrado como de costumbre. Se conoció que el delincuente fue captado en video saliendo con dos bolsas llenas en cuyo interior estarían las joyas robadas.

Sujeto quedó registrado por cámaras de seguridad

En las imágenes registradas por las cámaras privadas de otro puesto alterno se observa cómo el sujeto, vestido con casaca negra y gorra azul para ocultar su rostro, camina lentamente en dirección a la salida sosteniendo bolsas en ambos brazos con las joyas hurtadas. El hecho sucedió al rededor de las 4:40 de la madrugada.

Tras el hurto, la víctima puso la denuncia respectiva ante la comisaría del sector, y luego peritos de criminalística se hicieron presente para recopilar pruebas y realizar las primeras diligencias en el lugar, según reportó 24 Horas.

Comerciantes denuncias fallas de cámaras de vigilancia

Vendedores de otros puestos aprovecharon para denunciar que algunas de las cámaras del mercado no funcionan adecuadamente, lo cual, los pone en desventaja si en un futuro también son blanco de robos. De esa manera, exigieron a la administración tomar cartas en el asunto para mejorar el mantenimiento de los aparatos. "Lo retiraron nada más (las cámaras) y se esperaba que lo cambiaran por unas nuevas, pero nada", se quejó uno de los comerciantes para el medio informativo.

