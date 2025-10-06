HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

El periodista explicó que no contestar una llamada extorsiva no soluciona el problema. "Los criminales buscarán otra vía de contacto, por ejemplo, dejar una dinamita en tu casa o dispararte", dijo.

Cesar Hildebrandt respalda el paro de transportes y rechazó accionar del Gobierno. Foto: composición LR
Cesar Hildebrandt respalda el paro de transportes y rechazó accionar del Gobierno. Foto: composición LR

Dina Boluarte minimizó el paro de transportistas y exhortó a los conductores a "no contestar llamadas extorsivas" a fin de evitar ser víctimas de este delito. La frase resultó cuestionada por muchos. El periodista César Hildebrandt se sumó a ese rechazo y explicó a la presidenta, durante su programa Hildebrandt en sus trece, que "si no contestas una llamada, los criminales buscarán otras vías de contacto". ¿Cuáles son? "Una es dejarte una dinamita en la puerta de tu casa y la otra es dispararte".

"La señora Dina Boluarte aconseja no contestar los mensajes extorsivos. ¿Es una broma?, ¿es una burla?, ¿es un pájaro?. No, es Dina Boluarte, la super mujer de la insuficiencia neuronal. Ella cree que si no contestas, el asesino que te extorsiona pensará en otra víctima. No, señora, buscara otra vía de contacto. Una de esas vías será poner dinamita en la puerta de tu casa y otra será dispararte un tiro en la cabeza", dijo.

Para sustentar su postura, el periodista ejemplificó con un caso real. "Hoy mismo, día del exitoso paro de transportes, el crimen dejó balas en el asiento de un ómnibus de la empresa Santa Rosa de Jicamarca. Las balas estaban envueltas en un papel donde podía leerse "Para que contestes las llamadas y te alinees". Entendió , señora Boluarte. ¿Entendió que lo que usted propone desde su desvalida candidez conduce a la muerte? ¿Quiere ser responsable de las muertes?", comentó.

