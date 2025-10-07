Transportistas confrontan a presidente del Congreso, José Jerí, en reunión: "Necesitamos vivir"

Gremios de transportistas cuestionaron a congresistas y al presidente del Congreso de la República por la inacción frente a la ola de extorsiones. Foto: Composición LR

Gremios de transportistas cuestionaron a congresistas y al presidente del Congreso de la República por la inacción frente a la ola de extorsiones. Foto: Composición LR

Durante las 9:30 a. m. del martes 7 de octubre, el presidente del Congreso de la República, José Jerí, se reunió con congresistas y representantes del gremio de transportistas para atender el pedido del sector en frenar las extorsiones y la creciente ola de asesinatos. Ante ello, los conductores no dudaron en confrontar a los parlamentarios para que entiendan lo que ellos enfrentan cada día.

"Necesitamos vivir", "Las leyes están dibujadas", "Somos seres humanos", "Tenemos derecho a la vida", fueron algunos de los reclamos que el gremio de transportistas increpó a los congresistas. Cabe precisar que esta mesa de diálogo se realizó luego del paro de transportistas del pasado lunes 6 de octubre, en donde se bloquearon diversas vías principales en diversos puntos de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Transportistas confrontan a congresistas durante mesa de diálogo

Durante la reunión, la congresista Norma Yarrow, criticó los acuerdos de la Presidencia del Consejo de Ministros con los transportistas, pues sostuvo que las medidas tomadas no han funcionado hasta la fecha. Por ello, cuestionó las decisiones que se tomaron el 6 de octubre, ya que considera que no serían eficaces. "¿Cómo (el Poder Judicial) se va a comprometer (con los conductores? ¿Hay un seguro? ¿Pondrán resguardo en sus casas?", sostuvo. En tanto, José Jerí sostuvo que se redoblarán los esfuerzos para atender el pedido de mayor seguridad de los transportistas, lo cual fue cuestionado por el gremio en ese momento.

Al tomar la palabra, uno de los representantes del gremio de transportistas increpó a José Jerí, quien estuvo presente en la reunión con el sector luego de las movilizaciones masivas del pasado lunes. En principio, cuestionaron el tiempo que iba a tardar establecer una mesa de trabajo con el sector afectado: martes 14 de octubre. Además, esta medida ya se ha implementado en reiteradas ocasiones y no ha logrado frenar la delincuencia.

"Se hace la ley y simplemente está ahí dibujada", sostuvo uno de los representantes del gremio en frente de José Jerí. Pese a los reiterados pedidos de ayuda y refuerzo en la seguridad de los conductores, en esta ocasión, el sector pidió que sean los congresistas quienes estén "delante y ellos atrás".

En tanto, cuestionó que durante las movilizaciones del 6 de octubre, un gran número de efectivos policiales salieran a impedir el paso de los buses que se dirigían hacia el Congreso en caravana. "No sé de dónde ha salido tanta policía. ¿Por qué no nos cuidan a nosotros cuando estamos en servicio?", increpó.

Asimismo, el representante comparó a un policía con un conductor y solicitó que ambos sean tratados igual. "No somos considerados como tal", agregó al referir que el sector se siente abandonado por las autoridades. Por último, la mesa de diálogo anunció que la reunión entre los parlamentarios y los transportistas continuará en esta semana.

¿Cuáles fueron los acuerdos entre los transportistas y la PCM?

El pasado 6 de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros se reunió con los representantes del gremio de transportistas y acordaron las siguientes medidas:

Desde el martes 14 de octubre se instalará una mesa de trabajo con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y demás entidades públicas. Además, estarán presentes empresas de transporte que son afectadas por la extorsión para abordar la problemática de manera integral.

Compromiso del Poder Ejecutivo en dar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas de delitos como el sicariato y la extorsión.

El Poder Ejecutivo se compromete a coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial, la implementación de las unidades de flagrancia; así como el fortalecimiento del bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios.

Compromiso de los firmantes para evitar la implementación de acciones que afecten el normal desarrollo del servicio de transporte. Las medidas que se propongan serán coordinadas previamente con las autoridades.

Se acordó no continuar con la medida de paralización llevada a cabo el lunes 6 octubre. Por ello, se restaurará el servicio de transporte urbano el martes 7 de octubre.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.