HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Transportistas confrontan a presidente del Congreso, José Jerí, en reunión: "Necesitamos vivir"

Los gremios de transportistas cuestionaron que leyes como la Nº 32386, la cual establece medidas para la lucha efectiva contra la criminalidad, no se han cumplido en la realidad.

Gremios de transportistas cuestionaron a congresistas y al presidente del Congreso de la República por la inacción frente a la ola de extorsiones. Foto: Composición LR
Gremios de transportistas cuestionaron a congresistas y al presidente del Congreso de la República por la inacción frente a la ola de extorsiones. Foto: Composición LR

Durante las 9:30 a. m. del martes 7 de octubre, el presidente del Congreso de la República, José Jerí, se reunió con congresistas y representantes del gremio de transportistas para atender el pedido del sector en frenar las extorsiones y la creciente ola de asesinatos. Ante ello, los conductores no dudaron en confrontar a los parlamentarios para que entiendan lo que ellos enfrentan cada día.

"Necesitamos vivir", "Las leyes están dibujadas", "Somos seres humanos", "Tenemos derecho a la vida", fueron algunos de los reclamos que el gremio de transportistas increpó a los congresistas. Cabe precisar que esta mesa de diálogo se realizó luego del paro de transportistas del pasado lunes 6 de octubre, en donde se bloquearon diversas vías principales en diversos puntos de la ciudad.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Paro de transportistas se levanta, pero estas líneas de transporte rechazan acuerdo con el Ejecutivo y no salen a trabajar

lr.pe

Transportistas confrontan a congresistas durante mesa de diálogo

Durante la reunión, la congresista Norma Yarrow, criticó los acuerdos de la Presidencia del Consejo de Ministros con los transportistas, pues sostuvo que las medidas tomadas no han funcionado hasta la fecha. Por ello, cuestionó las decisiones que se tomaron el 6 de octubre, ya que considera que no serían eficaces. "¿Cómo (el Poder Judicial) se va a comprometer (con los conductores? ¿Hay un seguro? ¿Pondrán resguardo en sus casas?", sostuvo. En tanto, José Jerí sostuvo que se redoblarán los esfuerzos para atender el pedido de mayor seguridad de los transportistas, lo cual fue cuestionado por el gremio en ese momento.

Al tomar la palabra, uno de los representantes del gremio de transportistas increpó a José Jerí, quien estuvo presente en la reunión con el sector luego de las movilizaciones masivas del pasado lunes. En principio, cuestionaron el tiempo que iba a tardar establecer una mesa de trabajo con el sector afectado: martes 14 de octubre. Además, esta medida ya se ha implementado en reiteradas ocasiones y no ha logrado frenar la delincuencia.

"Se hace la ley y simplemente está ahí dibujada", sostuvo uno de los representantes del gremio en frente de José Jerí. Pese a los reiterados pedidos de ayuda y refuerzo en la seguridad de los conductores, en esta ocasión, el sector pidió que sean los congresistas quienes estén "delante y ellos atrás".

En tanto, cuestionó que durante las movilizaciones del 6 de octubre, un gran número de efectivos policiales salieran a impedir el paso de los buses que se dirigían hacia el Congreso en caravana. "No sé de dónde ha salido tanta policía. ¿Por qué no nos cuidan a nosotros cuando estamos en servicio?", increpó.

Asimismo, el representante comparó a un policía con un conductor y solicitó que ambos sean tratados igual. "No somos considerados como tal", agregó al referir que el sector se siente abandonado por las autoridades. Por último, la mesa de diálogo anunció que la reunión entre los parlamentarios y los transportistas continuará en esta semana.

PUEDES VER: Paro 7 de octubre: sector de transportistas extienden paralización por 48 horas pese a acuerdo con Gobierno

lr.pe

¿Cuáles fueron los acuerdos entre los transportistas y la PCM?

El pasado 6 de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros se reunió con los representantes del gremio de transportistas y acordaron las siguientes medidas:

  • Desde el martes 14 de octubre se instalará una mesa de trabajo con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y demás entidades públicas. Además, estarán presentes empresas de transporte que son afectadas por la extorsión para abordar la problemática de manera integral.
  • Compromiso del Poder Ejecutivo en dar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas de delitos como el sicariato y la extorsión.
  • El Poder Ejecutivo se compromete a coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial, la implementación de las unidades de flagrancia; así como el fortalecimiento del bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios.
  • Compromiso de los firmantes para evitar la implementación de acciones que afecten el normal desarrollo del servicio de transporte. Las medidas que se propongan serán coordinadas previamente con las autoridades.
  • Se acordó no continuar con la medida de paralización llevada a cabo el lunes 6 octubre. Por ello, se restaurará el servicio de transporte urbano el martes 7 de octubre.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones

"No abran ningún mensaje": Carlincatura expone el "plan" de la presidenta Boluarte para frenar las extorsiones

LEER MÁS
Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
Sector de transportistas no reconoce acuerdo con el Gobierno: "Si pasa algo, ¿quién se hace responsable?"

Sector de transportistas no reconoce acuerdo con el Gobierno: "Si pasa algo, ¿quién se hace responsable?"

LEER MÁS
Atacan a chofer de la línea D en San Juan de Miraflores tras levantarse el paro de transportistas

Atacan a chofer de la línea D en San Juan de Miraflores tras levantarse el paro de transportistas

LEER MÁS
¿Hay clases presenciales o virtuales el 7 de octubre? Esto dice Minedu respecto al paro de transportistas en Lima y Callao

¿Hay clases presenciales o virtuales el 7 de octubre? Esto dice Minedu respecto al paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025