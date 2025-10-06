Paro 7 de octubre: transportistas extienden paralización por 48 horas tras no lograr acuerdos
El paro de transportistas convocado para el lunes 6 de octubre se extenderá por 48 horas. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, anunció la medida tras la falta de una mesa de diálogo con las autoridades.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte y representante de diversas asociaciones del sector, confirmó que el paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre se extenderá por 48 horas ante la falta de instalación de una mesa de diálogo con las autoridades competentes. Los gremios demandan una reunión de trabajo con el presidente del Congreso de la República, José Jeri, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y la presidenta Dina Boluarte.
“Estamos abiertos a que cualquier persona que no ha participado, que deben ser muy pocos, cumpla con nosotros. En caso no se concrete la reunión, por 48 horas”, expresó Ojeda durante una conferencia de prensa junto al teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.
