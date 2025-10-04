HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Sociedad

¿Habrá suspensión de clases el lunes 6 y martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto dice el Minedu

Debido al feriado programado para el miércoles 8 de octubre, ha surgido la interrogante sobre la posible suspensión de las clases presenciales durante tres días. Conoce lo que dispuso el Ministerio de Educación al respecto.

Foto: Andina
Foto: Andina

Con el fin de conmemorar el Día del Combate de Angamos, fecha central durante la Guerra del Pacífico, este miércoles 8 de octubre será feriado en el país a nivel nacional. Los días previos, es decir, el lunes 6 y martes 7 del mes, no están considerados como días no laborales.

Por tanto, las clases presenciales de esas fechas se desarrollarán con normalidad. A excepción del miércoles, que no habrá actividades escolares.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Minedu confirma que habrá vacaciones escolares en octubre a nivel nacional: ¿cuándo empiezan?

lr.pe

¿Qué dice Minedu sobre el desarrollo de clases el lunes 6 y martes 7 de octubre?

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que los días lunes 6 y martes 7 de octubre las clases se desarrollarán con total normalidad en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. Sin embargo, el miércoles 8 de octubre no habrá actividades escolares, al tratarse de un feriado nacional en conmemoración del Combate de Angamos, el cual también es aplicable al sector privado.

Asimismo, el Minedu precisó que los estudiantes de colegios públicos iniciarán su periodo de vacaciones escolares el miércoles 13 de octubre, el cual se extenderá hasta el viernes 17 de octubre, conforme a lo dispuesto en el calendario escolar oficial.

Conoce el calendario cívico escolar de este 2025

  • 5 de octubre: aniversario de la acción heroica de Daniel Alcides Carrión.
  • 6 de octubre: Día del ilustre tradicionalista don Ricardo Palma.
  • 8 de octubre: Día del Combate de Angamos.
  • 8 de octubre: Día de la Educación Física y el Deporte.
  • Segundo miércoles de octubre: Día Internacional de la Reducción de los Desastres.
  • 12 de octubre: Descubrimiento de América.
  • 16 de octubre: Día Nacional de la Persona con Discapacidad.
  • 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación.
  • 16 de octubre: Día de las Naciones Unidas.
  • 17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
  • 21 de octubre: Día Nacional de Ahorro de Energía.
  • 31 de octubre: Día de la Canción Criolla.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minedu confirma que habrá vacaciones escolares en octubre a nivel nacional: ¿cuándo empiezan?

Minedu confirma que habrá vacaciones escolares en octubre a nivel nacional: ¿cuándo empiezan?

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
¿Hay clases hoy viernes 3 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Hay clases hoy viernes 3 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: piden al Cristo Moreno justicia y el cese de la violencia en Perú

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: piden al Cristo Moreno justicia y el cese de la violencia en Perú

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
¿Por qué calles va el Señor de los Milagros 2025? Sigue en vivo su primer recorrido

¿Por qué calles va el Señor de los Milagros 2025? Sigue en vivo su primer recorrido

LEER MÁS
Obras en la Vía Expresa Norte inician con tráfico y falta de comunicación: amenazan el riego de más de 200 parques en Los Olivos

Obras en la Vía Expresa Norte inician con tráfico y falta de comunicación: amenazan el riego de más de 200 parques en Los Olivos

LEER MÁS
Corredor Morado evalúa denunciar por infracción a la Municipalidad de Lima por vía rápida Wiesse: quitaría un carril exclusivo

Corredor Morado evalúa denunciar por infracción a la Municipalidad de Lima por vía rápida Wiesse: quitaría un carril exclusivo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde Pataz tras intervención de PNP en su marcha a Lima: "Si me pasa algo, los responsables son Dina Boluarte y Acuña"

Sporting Cristal vs ADT vía L1 MAX EN VIVO: hora del partido por el Torneo Clausura en Tarma

¿Se acabó la guerra en Gaza? Esto deja la aceptación parcial de Hamás al acuerdo de paz planteado por Trump

Sociedad

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: piden al Cristo Moreno justicia y el cese de la violencia en Perú

Dictan prisión preventiva a comisario y policías por pedir coima para devolver camioneta con orden de captura en Piura

Plan de desvíos para el Metropolitano y corredores en el primer recorrido del Señor de los Milagros: ¿qué rutas cambiarán?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde Pataz tras intervención de PNP en su marcha a Lima: "Si me pasa algo, los responsables son Dina Boluarte y Acuña"

Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: ¿a qué hora inician las protestas en rechazo a Dina Boluarte y Congreso?

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025