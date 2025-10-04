¿Habrá suspensión de clases el lunes 6 y martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto dice el Minedu

Con el fin de conmemorar el Día del Combate de Angamos, fecha central durante la Guerra del Pacífico, este miércoles 8 de octubre será feriado en el país a nivel nacional. Los días previos, es decir, el lunes 6 y martes 7 del mes, no están considerados como días no laborales.

Por tanto, las clases presenciales de esas fechas se desarrollarán con normalidad. A excepción del miércoles, que no habrá actividades escolares.

¿Qué dice Minedu sobre el desarrollo de clases el lunes 6 y martes 7 de octubre?

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que los días lunes 6 y martes 7 de octubre las clases se desarrollarán con total normalidad en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. Sin embargo, el miércoles 8 de octubre no habrá actividades escolares, al tratarse de un feriado nacional en conmemoración del Combate de Angamos, el cual también es aplicable al sector privado.

Asimismo, el Minedu precisó que los estudiantes de colegios públicos iniciarán su periodo de vacaciones escolares el miércoles 13 de octubre, el cual se extenderá hasta el viernes 17 de octubre, conforme a lo dispuesto en el calendario escolar oficial.

Conoce el calendario cívico escolar de este 2025

5 de octubre: aniversario de la acción heroica de Daniel Alcides Carrión.

6 de octubre: Día del ilustre tradicionalista don Ricardo Palma.

8 de octubre: Día del Combate de Angamos.

8 de octubre: Día de la Educación Física y el Deporte.

Segundo miércoles de octubre: Día Internacional de la Reducción de los Desastres.

12 de octubre: Descubrimiento de América.

16 de octubre: Día Nacional de la Persona con Discapacidad.

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación.

16 de octubre: Día de las Naciones Unidas.

17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

21 de octubre: Día Nacional de Ahorro de Energía.

31 de octubre: Día de la Canción Criolla.

