Paro de transportistas EN VIVO: empresas de Lima y Callao suspenden servicios
Sociedad

Policías y transportistas se enfrentan ante bloqueo de Av. Túpac Amaru en Carabayllo durante el paro del 6 de octubre

Trabajadores de la empresa Lipetsa bloquean el cruce de la avenida Calle 3 y la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo durante el paro de transportistas.

Policías y transportistas se enfrentan en Carabayllo. Foto: Composición LR
Policías y transportistas se enfrentan en Carabayllo. Foto: Composición LR

Durante el paro de transportistas de este lunes 6 de octubre se registraron los primeros enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos policiales debido al bloqueo de la avenida Túpac Amaru en Carabayllo. De acuerdo a la información preliminar, una mujer resultó herido tras recibir un golpe en la cabeza.

Los enfrentamientos sucedieron entre trabajadores de la Empresa de Transporte Lipetsa, quienes paralizaron el tránsito en el cruce de la avenida Calle 3 y la avenida Tupac Amaru, en Carabayllo. Ellos reclaman medidas efectivas a las autoridades tras el asesinato de su compañero Daniel Cedeño Alfonso, el pasado sábado en San Juan de Miraflores.

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Mujer resulta herida tras enfrentamientos en Carabayllo

Decenas de personas, que se unieron al paro de transportistas, se enfrentaron a la Policía Nacional del Perú en Carabayllo luego de que los manifestantes bloquearan la avenida Túpac Amaru y quemaran llantas como protesta ante la ola de asesinatos.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, un policía la habría golpeado cuando ella se encontraba hablando con su megáfono. "Estoy protestando porque es mi derecho. Estoy cansada de pagar para morir", sostuvo.

Nota en desarrollo

