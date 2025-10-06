Conductor conmueve con cartel en paro y envía fuerte mensaje a Dina Boluarte en medio de paro de transportistas. | Foto: Composición LR/Andina/Latina.

Conductor conmueve con cartel en paro y envía fuerte mensaje a Dina Boluarte en medio de paro de transportistas. | Foto: Composición LR/Andina/Latina.

Durante el desarrollo del paro de transportistas este lunes 6 de octubre, un conductor de la línea Etvasa, conmovió al llevar un mensaje escrito sobre sus lunas: 'Mis hijos me esperan', se lee. Precisamente, el chofer contó cómo es que, su hijo le pidió que dejara de trabajar, esto en medio de las extorsiones que muchos de ellos vienen recibiendo.

Precisamente, este 6 de octubre, diversas empresas han salido a manifestarte frente a la inacción del Gobierno ante la ola de asesinatos contra conductores y cobradores del transporte público. Precisamente, el chofer de la línea San Martín de Porres - Ate, mandó un contundente mensaje contra la presidenta Dina Boluarte.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Paro de transportista 6 de octubre: conductor manda fuerte mensaje a Dina Boluarte

El conductor reveló para Latina Noticias, que actualmente él y su empresa vienen siendo extorsionados por dos bandas criminales, Sin embargo, pese a ello, lo han atacado. "Nos llegaron las amenazas y tuvimos que parar una semana, La directiva nos apoyó, porque no quieren a ningún conductor muerto", comentó.

En esa línea, y en medio de la ola de extorsiones, envió un mensaje a la presidenta Dina Boluarte. "Este Gobierno no hace nada. Dina, ya, eres mujer. Mi madre es una persona luchadora. Pero, señora Dina, lárguese, ¿qué espera? De verdad, esa señora hace quedar mal a las mujeres. No es mi presidenta y no me representa".