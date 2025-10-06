Desde tempranas horas de la mañana, trabajadores de la Empresa de Transporte Lipetsa bloquearon el cruce de la avenida Calle 3 y la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, como parte de una protesta que se ha replicado en distintos puntos de Lima. Los manifestantes portaban carteles con el rostro de Daniel Cedeño Alfonso, conductor asesinado el pasado sábado 4 de octubre en San Juan de Miraflores, como símbolo de la violencia que sufren a diario los transportistas por parte de mafias extorsivas.

La movilización fue ganando fuerza con la incorporación de buses de las empresas El Rápido, Nueva América y la línea 50, que partieron desde diferentes zonas como Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. Las distintas líneas de transporte se dirigen al centro de Lima, donde esperan llegar al Congreso de la República para exigir acciones concretas del Gobierno.

Buses de El Rápido se dirigen al Centro de Lima y denuncian que PNP no los deja avanzar

Buses de la empresa El Rápido indican que se encuentran detenidos en la avenida Túpac Amaru. Según denunciaron los conductores, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) les impiden avanzar hacia el Centro de Lima.