Matías Agustín Ozorio (28), de nacionalidad argentina, fue capturado el pasado martes 30 de septiembre en Lima, luego de ser identificado como la mano derecha del peruano Tony Valverde Citoriano (20), alias ‘Pequeño J’, señalado como el autor intelectual del triple feminicidio en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Tras su expulsión del Perú, las autoridades revelaron la ruta que ambos siguieron para evadir la justicia, con la intención de llegar hasta Trujillo.

El general Nilton Santos, jefe de la Dirandro, brindó nuevos detalles sobre la investigación que permitió la captura. Según informó, Ozorio fue detenido alrededor de las 8:10 a.m. cerca del centro comercial Plaza Norte, tras permanecer varios días en la capital. En sus primeras declaraciones, aseguró que había llegado al país engañado por un narcotraficante. “Durmió dos días en la calle, no tenía ni un sol en el bolsillo ni siquiera un celular”, señaló el general Santos a Latina Noticias.

De acuerdo con las autoridades, Ozorio esperaba reencontrarse con su compañero, Tony Valverde, quien aún estaba en camino. “Supuestamente, iban a encontrarse en Lima y luego abordar otro bus hacia Trujillo, donde planeaban desaparecer de la escena, ocultándose entre familiares, amigos y vecinos de su barrio”, detalló Santos.

VIDEO

Capturan a Matías Ozorio y Tony Valverde, implicados en triple feminicidio en Argentina

Por estar vinculado al narcotráfico, las autoridades argentinas solicitaron el apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) para ubicar a los prófugos. Según el general Nilton Santos, se recibió información referencial de la Policía Argentina sobre la presencia de Matías Agustín Ozorio en el centro comercial Plaza Norte, donde habría sido reconocido tras mantener contacto con una persona en su país.

Con base en esta pista, agentes de inteligencia realizaron un operativo y lograron su captura. Durante la intervención, Ozorio reconoció su identidad y afirmó haber llegado “con engaños” al Perú, ingresando por pasos irregulares. “Por Paraguay, por la selva, después por la selva peruana”, declaró ante los oficiales que lo interrogaron.

Horas después, fue detenido alias ‘Pequeño J’ en la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana. De acuerdo con las autoridades, se sospechaba que ambos planeaban huir hacia Trujillo, aprovechando los vínculos familiares de Valverde en esa ciudad. “Supuestamente, iban a encontrarse en Lima y luego abordar otro bus hacia Trujillo, donde planeaban desaparecer de la escena, ocultándose entre familiares, amigos y vecinos de su barrio”, expreso el general.

En el momento de su captura, el joven no contaba con dinero y solo portaba su teléfono celular, que fue clave para rastrear su ubicación. El general Santos precisó que Valverde reconoció su identidad, pero negó ser el autor del crimen. Las investigaciones continúan para determinar su nivel de participación en el crimen de tres jóvenes en Argentina y la posible relación con una red de narcotráfico.

Matías Ozorio fue expulsado del Perú y entregado a autoridades argentinas

Matías Agustín Ozorio (28), ciudadano argentino acusado de integrar la banda criminal de alias ‘Pequeño J’ y de estar implicado en un triple feminicidio en Argentina, fue expulsado del Perú el 2 de octubre de 2025. El procedimiento estuvo a cargo de la División de Extranjería de la PNP, en coordinación con Migraciones, que dispuso su salida inmediata por representar una amenaza para la seguridad nacional.

Desde la sede policial en Breña, Ozorio fue trasladado en una caravana hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con grilletes en manos y pies, chaleco antibalas y bajo fuerte resguardo. En el terminal aéreo fue entregado a las autoridades argentinas, entre ellas el comisario mayor Flavio Andrés Marino, quienes lo escoltaron a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. Su ingreso al Perú ha quedado prohibido por 15 años.

Ya en Argentina, Ozorio fue puesto a disposición de la justicia para responder por los crímenes cometidos junto a ‘Pequeño J’. Este último, detenido el 30 de septiembre en Pucusana, continúa bajo custodia de la Policía Nacional de Perú mientras se tramita su proceso de extradición, al ser ciudadano peruano.

Preguntas frecuentes sobre Matías Ozorio

¿Quién es Matías Agustín Ozorio?

Matías Agustín Ozorio es un ciudadano argentino de 28 años, identificado como la mano derecha de Tony Valverde, alias ‘Pequeño J’ a quien se le acusa de estar relacionados con redes de narcotráfico y al feminicidio de tres mujeres en Argentina.

¿Dónde y cómo fue capturado Matías Ozorio?

Marias Ozorio fue detenido el 30 de septiembre cerca del centro comercial Plaza Norte, en Lima, tras ser ubicado por agentes de la Dirandro. Había ingresado al Perú por pasos irregulares, según declaró.

¿Por qué fue expulsado del Perú?

Las autoridades peruanas dispusieron la expulsión de Matias Ozorio el 2 de octubre de 2025 por representar una amenaza para la seguridad nacional y por su presunta vinculación con una organización criminal internacional junto a 'Pequeño J'.

