El abogado de “Pequeño J”, Marcos Sandoval, pidió que su cliente enfrente el proceso en libertad bajo comparecencia; no obstante, el Poder Judicial determinó dictar nueve meses de prisión preventiva. | Justicia TV

Tony Jansen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', deberá cumplir nueve meses de prisión preventiva en el penal Nueva Cantera Imperial, en Cañete (al sur de Lima), con fines de extradición solicitada por Argentina, ya que es el principal sospechoso del asesinato a tres jóvenes en Buenos Aires. Su abogado, Marcos Sandoval, había solicitado que fuera trasladado a Ancón I, pero el pedido fue rechazado.

Los argumentos de su defensa durante la audiencia llamaron la atención. El letrado mencionó que su cliente habría huido de territorio argentino porque su identidad fue expuesta en los medios, en especial en televisión, por lo cual se habría sentido acorralado. '''En Argentina no tengo ninguna familia', esa es la idea de mi patrocinado para que venga a Perú'', explicó. ''Si lo detenían, ¿quién lo visitaría en prisión? ¿quién le pondría un abogado?”, indicó.

Abogado de 'Pequeño J' afirma que Argentina no busca un juicio justo

El abogado insistió en la inocencia de su patrocinado, de 20 años. Aseguró que la imputación responde más a la presión mediática que a una investigación seria y objetiva, y pidió que se le otorgue libertad bajo comparecencia. ''Comparecencia simple para que pueda trabajar. Desenvolverse dentro de la sociedad'', exhortó.

''El que habla, le ha sugerido que no se acoja a la medida (de extradición voluntaria). En Argentina está caliente esta situación, buscan meterle preso sin llevar adelante una investigación clara objetiva de los hechos. Entonces lo que se busca es que se demore... o que siga su curso normal, que se enfríen las cosas'', mencionó Sandoval.

''Es joven, tiene mucho por dar a la sociedad peruana. Que se aplique el principio de humanidad. No tiene una madurez debida a los 20 años. Goza de la minoría relativa de edad'', dijo su defensa. Por su parte, Valverde, permaneció en silencio casi toda la audiencia.

Para respaldar su solicitud, Sandoval presentó los tres arraigos de ley (laboral, familiar y domiciliario) con declaraciones juradas de la hermana de Valverde, quien respalda su residencia en Trujillo, donde viven sus padres. El abogado recalcó que el joven cuenta con el apoyo de su familia, pues su hermana y su tía viajaron a Lima para acompañarlo y ver por su alimentación. ''No se corre'', señaló sobre 'Pequeño J' y dijo que colaborará con las autoridades.

También dijo que, en La Libertad, su patrocinado ''podaba, cosechaba arándano. Cuando no había trabajo, vendía medias y otras cosas. También trabajaba en construcción''. El Ministerio Público señaló que no existía documentación suficiente o pruebas fehacientes que puedan sostener su pedido de libertad. Finalmente, la Sala Judicial de Chilca ordenó su internamiento en la cárcel de Cañete. El plazo de nueve meses servirá para que Argentina envíe, por la vía diplomática, toda la documentación necesaria que sustente el pedido de extradición.

¿De qué se acusa a 'Pequeño J'?

'Pequeño J' es acusado en Argentina como presunto autor intelectual de un triple feminicidio cometido el 19 de septiembre. Las víctimas son tres jóvenes: Lara Gutiérrez (de 15 años) y las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi (de 20 años). Según las investigaciones, ellas fueron engañadas con la promesa de ir a una fiesta, las hicieron subir a un vehículo y las llevaron a una casa en Florencio Varela (Buenos Aires).

Allí fueron torturadas brutalmente y finalmente asesinadas. Parte del crimen fue transmitido en vivo a miembros de la presunta organización criminal como forma de ''disciplinamiento interno''. La hipótesis apunta a una venganza por el supuesto robo de droga o dinero dentro de esa red delictiva. 'Pequeño J' es buscado para un proceso penal y enfrentaría las agravantes de ensañamiento, alevosía y violencia de género.

