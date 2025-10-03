HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Sociedad

Abogado de ‘Pequeño J.’ admite intención de dilatar investigación para evitar extradición: ''En Argentina está caliente la situación"

La defensa de Tony Valverde Victoriano solicitó libertad restringida argumentando arraigos familiares y laborales, aunque se desestimó su petición y deberá enfrentar nueve meses en una cárcel de Cañete.

El abogado de “Pequeño J”, Marcos Sandoval, pidió que su cliente enfrente el proceso en libertad bajo comparecencia; no obstante, el Poder Judicial determinó dictar nueve meses de prisión preventiva.
El abogado de “Pequeño J”, Marcos Sandoval, pidió que su cliente enfrente el proceso en libertad bajo comparecencia; no obstante, el Poder Judicial determinó dictar nueve meses de prisión preventiva. | Justicia TV

Tony Jansen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', deberá cumplir nueve meses de prisión preventiva en el penal Nueva Cantera Imperial, en Cañete (al sur de Lima), con fines de extradición solicitada por Argentina, ya que es el principal sospechoso del asesinato a tres jóvenes en Buenos Aires. Su abogado, Marcos Sandoval, había solicitado que fuera trasladado a Ancón I, pero el pedido fue rechazado.

Los argumentos de su defensa durante la audiencia llamaron la atención. El letrado mencionó que su cliente habría huido de territorio argentino porque su identidad fue expuesta en los medios, en especial en televisión, por lo cual se habría sentido acorralado. '''En Argentina no tengo ninguna familia', esa es la idea de mi patrocinado para que venga a Perú'', explicó. ''Si lo detenían, ¿quién lo visitaría en prisión? ¿quién le pondría un abogado?”, indicó.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

lr.pe

Abogado de 'Pequeño J' afirma que Argentina no busca un juicio justo

El abogado insistió en la inocencia de su patrocinado, de 20 años. Aseguró que la imputación responde más a la presión mediática que a una investigación seria y objetiva, y pidió que se le otorgue libertad bajo comparecencia. ''Comparecencia simple para que pueda trabajar. Desenvolverse dentro de la sociedad'', exhortó.

''El que habla, le ha sugerido que no se acoja a la medida (de extradición voluntaria). En Argentina está caliente esta situación, buscan meterle preso sin llevar adelante una investigación clara objetiva de los hechos. Entonces lo que se busca es que se demore... o que siga su curso normal, que se enfríen las cosas'', mencionó Sandoval.

''Es joven, tiene mucho por dar a la sociedad peruana. Que se aplique el principio de humanidad. No tiene una madurez debida a los 20 años. Goza de la minoría relativa de edad'', dijo su defensa. Por su parte, Valverde, permaneció en silencio casi toda la audiencia.

Para respaldar su solicitud, Sandoval presentó los tres arraigos de ley (laboral, familiar y domiciliario) con declaraciones juradas de la hermana de Valverde, quien respalda su residencia en Trujillo, donde viven sus padres. El abogado recalcó que el joven cuenta con el apoyo de su familia, pues su hermana y su tía viajaron a Lima para acompañarlo y ver por su alimentación. ''No se corre'', señaló sobre 'Pequeño J' y dijo que colaborará con las autoridades.

También dijo que, en La Libertad, su patrocinado ''podaba, cosechaba arándano. Cuando no había trabajo, vendía medias y otras cosas. También trabajaba en construcción''. El Ministerio Público señaló que no existía documentación suficiente o pruebas fehacientes que puedan sostener su pedido de libertad. Finalmente, la Sala Judicial de Chilca ordenó su internamiento en la cárcel de Cañete. El plazo de nueve meses servirá para que Argentina envíe, por la vía diplomática, toda la documentación necesaria que sustente el pedido de extradición.

PUEDES VER: ‘Pequeño J’ y el audio a su novia que fue clave para ser capturado: "Ando corrido, no te quiero ver triste"

lr.pe

¿De qué se acusa a 'Pequeño J'?

'Pequeño J' es acusado en Argentina como presunto autor intelectual de un triple feminicidio cometido el 19 de septiembre. Las víctimas son tres jóvenes: Lara Gutiérrez (de 15 años) y las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi (de 20 años). Según las investigaciones, ellas fueron engañadas con la promesa de ir a una fiesta, las hicieron subir a un vehículo y las llevaron a una casa en Florencio Varela (Buenos Aires).

Allí fueron torturadas brutalmente y finalmente asesinadas. Parte del crimen fue transmitido en vivo a miembros de la presunta organización criminal como forma de ''disciplinamiento interno''. La hipótesis apunta a una venganza por el supuesto robo de droga o dinero dentro de esa red delictiva. 'Pequeño J' es buscado para un proceso penal y enfrentaría las agravantes de ensañamiento, alevosía y violencia de género.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
‘Pequeño J’ y el audio a su novia que fue clave para ser capturado: "Ando corrido, no te quiero ver triste"

‘Pequeño J’ y el audio a su novia que fue clave para ser capturado: "Ando corrido, no te quiero ver triste"

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias 'Pequeño J.'

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Fiscalía advierte grave riesgo en uso de carros tubulares en dunas de Huacachina tras lesiones y muerte de turistas en Ica

Fiscalía advierte grave riesgo en uso de carros tubulares en dunas de Huacachina tras lesiones y muerte de turistas en Ica

LEER MÁS
¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Hoy 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025